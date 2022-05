Mangiare è uno dei più grandi piaceri della vita ma, a volte, è necessario fare qualche rinuncia. Che sia per esigenze alimentari o per scelte legate alla dieta, purtroppo, non sempre possiamo mangiare tutto quello che vogliamo. Eppure è possibile togliersi qualche sfizio ma senza rinunciare al gusto se si conoscono le ricette giuste.

Ad esempio avevamo suggerito una golosa ricetta per dei dolcetti al cioccolato leggeri senza burro e uova da mangiare senza rimorsi.

Anche nella ricetta che suggeriremo oggi non è previsto l’utilizzo di grassi animali come burro, latte e uova. Eppure, non si sono mai visti dei biscotti così buoni e allo stesso tempo così leggeri.

Ingredienti e preparazione

Questi dolcetti facilissimi da preparare richiedono pochissimi ingredienti e, ulteriore vantaggio, non hanno bisogni di tempo di riposo. Gli ingredienti per questa preparazione sono:

450 g farina;

8 g lievito;

120 g zucchero;

150 ml latte vegetale (soia, mandorle, cocco);

120 ml olio di semi;

scorza di limone non trattato;

bacca di vaniglia;

zucchero di canna;

un pizzico di sale.

La preparazione è davvero essenziale. In una ciotola sufficientemente capiente dovremo mescolare l’olio di semi, lo zucchero e il latte vegetale. In base ai nostri gusti possiamo scegliere il latte vegetale che preferiamo, ad esempio il latte di mandorle che vanterebbe interessanti proprietà. Mescoliamo il tutto per poi aggiungere nella ciotola anche la farina assieme al lievito e il sale e l’interno di una bacca di vaniglia e la scorza di limone.

Mai visti dei biscotti così buoni senza burro, latte e uova pronti in appena 15 minuti

Mescoliamo il tutto con l’ausilio di una forchetta e successivamente con l’aiuto delle mani. Quando avremo ottenuto un panetto liscio e omogeneo possiamo suddividere l’impasto in panetti più piccoli che arrotoleremo con le mani. Il risultato finale sarà dato da dei “serpentelli” che dovremo poi porzionare come se fossero dei piccolo gnocchi. Una volta ottenuti i biscotti passiamoli nello zucchero di canna. A questo punto non ci resta che disporre i biscotti passati nello zucchero su di una teglia con carta da forno. Inforniamo i nostri deliziosi biscotti per 15 minuti a 180° fin quando non saranno ben cotti e dorati. Sforniamo e lasciamo freddare per poi gustare queste sfiziosissime chicche gustose ma leggere.

