Il trucco infallibile per una torta sbriciolona alla Nutella che grandi e piccini ameranno

Le giornate si accorciano, le temperature scendono e l’inizio della scuola è alle porte.

È così che ci si ritrova sempre più spesso in casa anche nei week end a non saper cosa fare.

Quale occasione migliore per preparare un bel dolce?

In questo articolo parleremo di un dolce conosciuto da molti, semplice ma adatto ad ogni occasione.

Ottimo per la merenda dei bimbi che possono essere anche coinvolti nella preparazione, ma adatto anche ad un dopocena con amici.

Stiamo parlando della torta sbriciolona. Un dolce simile alla famosa sbrisolona di Mantova, ma che in questa versione può adattarsi a numerose varianti.

In particolare, questa ricetta prevede l’utilizzo di crema alle nocciole, che nella sua forma più conosciuta è tra le più amate in tutto il mondo. Per questo aggiungeremo un trucchetto che vi consentirà una tenuta perfetta del ripieno e un sicuro successo del dolce.

Gli ingredienti per questa torta sono di facile reperibilità e sono i seguenti:

350 gr farina 00;

150 gr burro;

130 gr zucchero;

1 uovo;

1 pizzico di sale;

450 g di Nutella;

50 gr di granella di nocciole.

Procedimento:

La prima cosa da fare riguarda proprio il trucco per un ripieno impeccabile, che non ci farà sporcare l’impasto e non rischierà di andare perduto.

Per ottenere questo risultato dovremo spalmare la Nutella all’interno di una teglia per dolci dal diametro poco più piccolo di quella che useremo per la torta (si consiglia circa 26/28 cm).

Formare una sorta di disco e metterlo in freezer per circa 30 minuti.

Impasto e cottura

Uniamo farina, zucchero, un pizzico di lievito e sale.

Dopo aver mescolato il tutto unire il burro tagliato a cubetti, ed iniziare a lavorare come le mani fino ad ottenere un composto “grezzo”.

Unire a questo punto l’uovo e ricominciare a lavorare il tutto.

Utilizzare metà del composto per fare la base stendendolo su una teglia per torte precedentemente imburrata.

Estrarre dal freezer il disco di Nutella e posizionarlo al centro. Ricoprire il tutto con l’altra metà dell’impasto a cui unire la granella di nocciole.

Cuocere in forno statico per circa 40 minuti a 190 gradi.

In questa ricetta abbiamo rivelato un trucco infallibile per una torta sbriciolona alla Nutella che grandi e piccini ameranno, e che può essere utilizzato anche per altri ripieni.

Una variante più elaborata che potrebbe interessarvi è la deliziosa sbriciolata con crema di ricotta al caffè a cui è impossibile resistere.