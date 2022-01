Per mantenere soffici e fragranti torte e biscotti fatti in casa basta un impensabile trucchetto della nonna.

Nel periodo invernale, più che negli altri mesi, siamo in tanti a dilettarci in cucina, soprattutto nei weekend.

Il freddo che imperversa, le ore di luce ancora piuttosto scarse e ancora un po’ di reticenza alla socialità.

È così che in molti decidono di rifugiarsi in casa, ed è proprio qui che spesso le voglie culinarie prendono il sopravvento.

Uno dei passatempi che danno più soddisfazione è sicuramente la preparazione dei dolci.

Non solo per il loro altissimo potere consolatorio, ma anche per il profumo che lasciano in tutta la casa una volta sfornati.

Purtroppo, ancor prima del profumo, in molti casi a svanire è proprio la consistenza del prodotto appena cotto.

Da un lato la gola può giocare brutti scherzi ed il rischio è proprio quello che non avanzi nulla. Ma se abbiamo preparato una splendida torta o dei golosissimi biscotti, come possiamo mantenerne intatte qualità come la fragranza e la morbidezza?

Torte, biscotti e snack per tutti i gusti

Molto spesso a dare l’input per qualche golosa preparazione sono proprio i più piccoli, sempre vogliosi di pasticciare e fare merende degne di questo nome.

Solitamente si punta sempre ad evitare dolci troppo elaborati, sia per una questione di tempo che di contenimento del danno.

A questo scopo la cosa migliore su cui puntare sono sicuramente i cosiddetti dolci secchi o senza troppi fronzoli, biscotti o muffin.

Per la felicità di grandi e piccini, ad esempio, un grandissimo classico facile da preparare è la torta sbriciolona alla Nutella. Un dolce che richiede davvero pochissimo impegno e neanche troppa bravura ai fornelli, soprattutto se conosciamo un particolare ed infallibile trucco.

Allo stesso modo anche la classica torta di mele va per la maggiore, così come dolcetti simili e sempre a base di mela da preparare in poche mosse.

Infine, ovviamente anche la piccola pasticceria, biscotti e muffin, possono dare grandi soddisfazioni.

Per mantenere soffici e fragranti torte e biscotti fatti in casa basta un impensabile trucchetto della nonna

La giornata volge al termine e se abbiamo fatto i bravi ci sarà sicuramente avanzato un bel pezzo di dolce o qualche biscotto. Ed ora? C’è un modo per far sì che l’indomani non sia già tutto secco o indurito? Come possiamo far in modo che i dolci sembrino ancora appena sfornati?

Dovremmo mettere i nostri prodotti in appositi contenitori, preferibilmente ermetici o in vetro.

In ogni caso basterà aggiungere qualche zolletta di zucchero all’interno della tortiera o del porta-biscotti.

Lo zucchero, infatti, ha il grande dono di assorbire ottimamente l’umidità.

Questo farà sì che i nostri dolci non perdano tutto il loro gusto ed il loro fascino.