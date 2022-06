La stagione più calda è iniziata e molti di noi stanno patendo le alte temperature e l’umidità. In questo periodo dell’anno moltissimi di noi amano mangiare in maniera più leggera ed evitare cibi pesanti e difficili da digerire. Preferiamo cucinare con pochi grassi aggiunti ed evitare i condimenti grassi come il burro, l’olio e lo strutto. Grazie alla moda vegana sempre più persone sostituiscono i grassi animali con prodotti di origine vegetale.

Quando arriva l’ora di cucinare una pietanza come la maionese, però, sembra impossibile fare a meno dell’olio di oliva. Oggi vogliamo proporre un’alternativa alla classica ricetta della maionese a base di uova, olio e limone. Ecco la ricetta perfetta per una maionese estiva leggera e con poche calorie pronta in due minuti con ingredienti economici.

Una ricetta facile e veloce

D’estate molti di noi amano preparare insalate di riso, capricciose e insalate russe. Per tutti questi piatti è necessaria una piccola dose di maionese. Se vogliamo evitare la solita ricetta grassa e non proprio digeribile, possiamo sostituire l’olio con un prodotto vegetale come le patate.

Per preparare la nostra maionese estiva avremo bisogno di:

4 uova sode;

200 g di yogurt greco;

succo di mezzo limone;

una patata bollita.

Per una maionese estiva leggera e con poche calorie possiamo sostituire l’olio con questo vegetale inaspettato

Possiamo iniziare a mettere le uova e lo yogurt nel contenitore del mixer. A questo punto possiamo iniziare a frullare con il frullatore ad immersione. Dopo pochi secondi possiamo aggiungere il succo di limone, del sale e un pizzico di pepe. Vedremo la crema gialla e cremosa formarsi e potremo renderla più densa aggiungendo un po’ della patata bollita. Grazie all’amido della patata la nostra crema avrà una viscosità unica, ottenuta senza l’aggiunta di farine ed emulsionanti. Inoltre, grazie alla patata e all’assenza dell’olio, correremo di meno il rischio di fare impazzire la nostra maionese.

Se vogliamo un colore ancora più vivo, possiamo aggiungere un pizzico di curcuma in polvere. In questo modo anche senza olio otterremo una crema di colore intenso e viscoso. Si tratta di una consistenza perfetta per condire le patate fritte, arrosti e carne alla brace. Ma non solo, potremo aggiungerla alle nostre insalate di riso e all’insalata russa, rimanendo leggeri con molte meno calorie.

