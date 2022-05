Il mondo dei cocktail e della mixologia è vario ed interessante. Per molti una vera arte. Questa disciplina parte da materie prime semplici per creare veri capolavori. Chi conosce questo mondo sa bene come per molti dei cosiddetti cocktail base serva usare l’albume. Questo ingrediente dona viscosità e corpo a cocktail come il Whisky sour e il Daiquiri, ma non solo. È il responsabile della schiuma superficiale che caratterizza alcuni tra i drink più iconici. Oggi spiegheremo cosa usare, per realizzare deliziosi cocktail vegani, se vogliamo avere tutto il corpo e il gusto della chiara d’uovo.

Un ingrediente che potrebbe nascondere rischi

Come tutte le ricette che contengono l’uovo crudo, anche i drink possono nascondere dei rischi. Il primo e il più comune è semplicemente che l’uovo non sia fresco e gustoso. Spesso capita che l’uovo abbia un sapore amaro e possa rovinare l’intero drink. Un altro rischio per la salute è che le uova non siano state pastorizzate e che possano contenere la salmonella. Per evitare questo rischio, sarebbe importante sempre evitare di consumare le uova crude.

Se non amiamo prendere i rischi, ma siamo amanti di cocktail sour che contengono le uova crude, possiamo sostituire questo ingrediente con uno di origine vegetale.

Si tratta dell’aquafaba, che altro non è che l’acqua di cottura di legumi come ceci e fagioli cannellini.

Per realizzare deliziosi cocktail vegani ecco cosa usare al posto dell’albume

Non dovremo fare altro che fare raffreddare il liquido e usarlo come sostituto dell’albume. Quest’acqua è usatissima nella cucina vegana per le sue proprietà così simili all’albume. Ricca di proteine. è in grado di coagulare ed è perfetta per preparare maionese, frittate ed addirittura meringhe.

Nei cocktail dona l’effetto schiumogeno necessario per rendere dissetante e più bevibile molte celebri bevande. Basterà shakerare il composto oppure mescolarlo e vedremo formarsi una bianca schiumetta.

L’uso dell’aquafaba al posto dell’albume non è un fenomeno di nicchia, ma sta spopolando in moltissimi cocktail bar. Nei migliori locali americani ed inglesi, spesso, tra gli ingredienti di Whisky sour e Vodka sour, possiamo proprio trovare l’acqua di cottura dei legumi.

La notizia incredibile è che oltre a ridurre i rischi per la salute, il sapore del cocktail sarà praticamente lo stesso e non ci accorgeremo di differenze. Inutile dire che le calorie sono anche inferiori rispetto a quelle delle uova.

