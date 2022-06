Il contratto di affitto, o meglio la locazione ad uso abitativo, è un accordo molto utilizzato in Italia. Un soggetto, il padrone di casa, s’impegna, contro il pagamento di un canone, a far abitare il proprio immobile da un terzo, l’inquilino. Alla locazione ricorrono moltissime persone. Ad esempio, per esigenze economiche, lavorative, di studio o di vacanza. Proprio perché è un contratto molto utilizzato, la legge prevede precisamente i diritti e doveri del padrone di casa e dell’inquilino.

Secondo l’articolo 1587 del codice civile, l’inquilino, quando stipula un contratto di affitto, ha diversi obblighi. Intanto prendere in consegna la casa dove abiterà. Deve anche servirsi della casa per lo scopo per cui l’ha affiatata. In questo caso, cioè, la deve utilizzare per viverci, senza danneggiarla. Deve pagare il canone di locazione in maniera puntuale e alle scadenze concordate. Deve, infine, alla conclusone del contratto, restituire l’immobile nello stato in cui si trovava al momento della consegna.

I doveri del contratto di affitto

Anche il proprietario di casa ha una serie di obblighi previsti dalla legge. Se non li rispetta rischia la sospensione del pagamento dell’affitto e anche di dover risarcire il danno all’inquilino. L’articolo 1575 prevede che il proprietario deve consegnare la casa all’inquilino in buono stato di manutenzione. Deve eseguire la manutenzione necessaria per rendere l’immobile idoneo ad essere abitato. Deve restituire l’eventuale cauzione al termine del contratto. Questi sono solo alcuni dei doveri del proprietario di casa.

Rischia la sospensione del pagamento del canone d’affitto e di pagare un’ingente somma di denaro il proprietario di casa per questo comportamento

Altri obblighi e divieti li ha identificati la giurisprudenza. Ad esempio, la Cassazione ha spiegato che il proprietario non può entrare nella casa che ha affittato all’inquilino, quando e come crede. Infatti, se tiene tale comportamento vietato rischia sanzioni pesantissime. Con un altro provvedimento, l’ordinanza 12013 del 2020, la Cassazione ha chiarito un altro importante dovere del proprietario.

Infatti, la Corte ha spiegato che il proprietario è obbligato per legge a fornire all’inquilino un immobile idoneo ad essere abitato. Se, invece, fornisce una casa del tutto inabitabile, nel caso specifico un immobile in stato di assoluto degrado, può essere sanzionato. Infatti, se l’immobile è inabitabile il proprietario di casa sta violando la legge. Questo comporta che l’inquilino può sospendere il pagamento del canone di affitto. Non solo, può anche chiedere al proprietario di casa il risarcimento del danno per avergli affittato una casa del tutto inabitabile. Avendogli fatto perdere e denaro nello stipulare questo contratto dannoso.

