Di recente è in posa in quel della bellissima Sicilia. Località che ama e in cui torna spesso e volentieri per concedersi qualche giorno di sano relax. Famosissima negli anni di Festivalbar, Fuego, Le Iene e L’Isola dei Famosi. Giusto per citare alcune trasmissioni targate Mediaset. Alessia Marcuzzi sarebbe in vacanza con la figlia Mia, il marito Paolo Calabresi e alcuni amici. La scorsa settimana ha postato qualche foto da Marzamemi.

Il cambio

È simpatica e piace molto agli italiani, ha alle spalle la sua liaison con Mediaset dove ha condotto diversi programmi di successo. Una sinergia che, però, pare appartenere al passato. Il prossimo autunno, infatti, pare proprio sarà in RAI per un programma tutto suo su Rai2 e in prima serata. Il programma sarebbe all’insegna del varietà inteso nella sua accezione più classica. Da quel che filtra il titolo è «Boomerissima» che, immaginiamo, derivi da boomerang. Infatti, il concept della trasmissione sarebbe un andirivieni tra presente e passato con ospiti dei tempi che furono e nuove leve. Tutto in chiave ironica e leggera.

È simpatica e piace molto agli italiani, grande attesa per l’approdo in RAI, in autunno e in prima serata, di questa conduttrice amatissima

Diversi gli indizi che ci portano ad affermare un ritorno della Marcuzzi in TV. Intanto pare sia ben vista dal Direttore Stefano Coletta. Inoltre, di recente la vediamo in foto mentre pranza a Roma con Antonella Clerici, regina della conduzione. Magari un semplice incontro tra amiche. O forse un pranzo di lavoro. Un indizio ulteriore è la partecipazione di Alessia alla puntata speciale di «Domenica In» per festeggiare Mara Venier. Insomma, ne avremmo abbastanza per poter supportare l’indiscrezione di un ritorno in tv della biondissima Alessia. Indiscrezione che ha già un nome rispetto al programma televisivo. E non crediamo affatto sia un’invenzione.

Lettura consigliata

Gigi D’Alessio trionfa a Napoli e sulla Rai ma la gang delle mozzarelle forse non era necessaria