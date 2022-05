In seguito all’esplosione della moda del cibo vegetariano e vegano, la cucina senza prodotti di origine animale ha avuto grandissimo successo. Se prima in pochi conoscevano ricette e metodi di preparazione di questo tipo, ora c’è una maggiore conoscenza di ingredienti e ricette, come per l’hamburger. Si tratta di una buona notizia per tutti, sia che siamo vegetariani che onnivori. Oggi vogliamo parlare di una variante di una classica ricetta vegana che in molti conoscono ed apprezzano: ecco la ricetta del formaggio cremoso senza lattosio da spalmare sul pane come se non ci fosse un domani.

Ingredienti vegetali per un risultato incredibile

Uno dei grandi classici della cucina senza grassi animali è il formaggio spalmabile a base di anacardi. Questo prodotto ha avuto un grande successo per la sua semplicità di realizzazione e il suo gusto irresistibile. Possiamo realizzarlo con pochi e semplici ingredienti ed è davvero semplicissimo.

Avremo bisogno di 100 grammi di anacardi, un limone, del latte di soia, sale e un pizzico di lievito in scaglie. Iniziamo il processo mettendo a bagno gli anacardi in una ciotola di acqua tiepida. Lasceremo per almeno 24 ore la frutta secca a macerare. In questo modo si ammorbidiranno e potranno essere usati per la nostra cremosa preparazione. Trascorse le 24 ore possiamo inserirli in un mixer assieme al succo di un limone, il sale, il lievito e un goccio di latte vegetale.

Ecco la ricetta del formaggio cremoso senza lattosio e grassi animali

Ora dovremo azionare il frullatore per almeno un minuto in modo da ottenere una crema sottile ed uniforme. Controlliamo la texture del composto e se fosse troppo dura possiamo aggiungere acqua o latte di soia. Frulliamo per un altro minuto in modo che la crema sia davvero morbidissima. Ora possiamo lasciare in una ciotola fuori frigo coperta da una pellicola per altre 24 ore. In questo tempo avverrà un processo di cagliatura simile a quello dei latticini.

Il succo di limone farà cagliare le proteine contenute negli anacardi e in questo modo la crema sarà densa. Trascorso il tempo di attesa possiamo servire in tavola il nostro formaggio. Perfetto sui cracker e le tartine, è delizioso anche nella pasta e assieme alle verdure. Possiamo conservarlo in frigo per massimo cinque giorni. Ed ecco che abbiamo imparato a preparare in casa un formaggio senza grassi animali e con un basso contenuto di colesterolo.

