La frittura di pesce, compresi crostacei e molluschi, è un secondo piatto molto goloso, diffusissimo nei ristoranti e perfetto per ogni stagione.

Replicare questa ricetta in casa, per alcuni, potrebbe essere molto complicato, perché effettivamente ci vuole un certo occhio ed una certa manualità. Tuttavia, con le giuste dosi e le giuste istruzioni, nulla è impossibile.

Infatti, nelle prossime righe, vedremo come realizzare un’ottima frittura, utilizzando i totani. Per 4 persone, avremo bisogno di:

a) mezzo kg di totani, già puliti;

b) 150 g di farina;

c) 150 ml di acqua frizzante;

d) 1 uovo;

e) il succo di un limone intero;

f) sale;

g) olio di semi per friggere.

Per una frittura di totani perfetta, croccante e asciutta come quella del ristorante, basta seguire questi semplici passaggi

Per prima cosa, prendiamo i nostri totani già puliti e, con un coltello ben affilato, iniziamo a tagliarli a strisce per ricavare degli anelli. A questo punto, spremiamo un limone intero e versiamo il succo all’interno di una ciotolina. Dopo di che, rompiamo 1 uovo e dividiamo il tuorlo dall’albume, inserendoli in due contenitori differenti.

Ora, montiamo a neve l’albume con l’aiuto di una frusta elettrica. In seguito, incorporiamolo insieme alla farina, l’acqua frizzante, il succo di limone ed il sale. Diamo una prima mescolata, questa volta con una frusta a mano e, fatto ciò, aggiungiamo anche il tuorlo. Mescoliamo ancora, fin quando non avremo ottenuto una pastella densa e priva di grumi.

Una volta finito, ricopriamo la pastella con della pellicola trasparente, in maniera tale che nella ciotola non entri aria, e riponiamola in frigorifero per 20 minuti. Trascorso il tempo necessario, prendiamo nuovamente i nostri totani, immergiamoli nella pastella e rimestiamoli, in modo tale che ne siano avvolti.

Nel frattempo, scaldiamo l’olio di semi in una pentola capiente, ricordando di versarne una discreta quantità, così da avere una frittura croccante e leggera. Quando l’olio avrà raggiunto la temperatura di circa 170 gradi, con una forchetta, immergiamo, poco per volta, i totani nella padella.

Quando questi avranno la doratura desiderata, possiamo estrarli e posizionarli in un piatto con della carta assorbente. Quest’ultima servirà per eliminare l’olio in eccesso e rendere i nostri anelli più asciutti e meno unti.

A questo punto, siamo pronti per servire gli anelli di totani fritti, accompagnandoli con del limone.

Quindi, sono questi i segreti per una frittura di totani perfetta, croccante e asciutta che farà letteralmente impazzire chiunque.

