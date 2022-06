Quando si inizia la dieta, tutto ciò che si mangia sembra essere molto triste. In realtà esistono un sacco di alternative ai cibi molto calorici, capaci di farci gustare in ogni caso un buon piatto. Tra gli alimenti che più consumiamo ci sono le salse. Le uniamo dappertutto: a panini, piadine, insalate, ecc. Proprio per questo motivo dovremo farne una consumazione molto moderata, per non avere ripercussioni sulla nostra salute. Tra le varie salse con poche calorie, possiamo nominare la salsa yogurt.

Come dice il nome stesso, l’ingrediente base di questa salsa è lo yogurt. Su 100 g di salsa si hanno questi valori nutrizionali:

32 kcal;

3,7 g di carboidrati;

3,2 g di proteine;

0,6 g di grassi.

Come si può ben notare è davvero molto leggera, ottima per chi si allena o è a dieta. Ha un apporto energetico veramente basso distribuito tra i carboidrati e le proteine. Il colesterolo è quasi assente, quindi ottima per chi ha il colesterolo alto. L’unica pecca è che contiene comunque lattosio, quindi chi è intollerante dovrà limitarne o addirittura evitarne il consumo. Gli ingredienti per la preparazione saranno yogurt magro, limone, erba cipollina, menta, prezzemolo, aglio (facoltativo), sale e pepe rosa.

Oltre alla salsa allo yogurt, usiamo nel panino queste 3 alternative buone e leggere senza sensi di colpa perché con pochi grassi

In realtà non esiste solo la salsa yogurt come ottima alternativa, si potrebbe infatti far affidamento anche ad altre tipologie che adesso vedremo nel dettaglio:

salsa tzatziki: è una salsa greca dove si frullano insieme allo yogurt greco 2 o 3 cetrioli e aglio. Si finisce la preparazione con un cucchiaio di aceto, sale e pepe. Potrebbe essere ottima da usare insieme ai legumi. Il cetriolo è un alimento diuretico, ottimo per mantenere la flora intestinale;

salsa wasabi: il wasabi è un alimento molto piccante utilizzato in particolar modo per consumare il sushi. Se si unisce il wasabi allo yogurt greco magro con un cucchiaino di semi di sesamo si può ottenere, frullando, un ottima salsa leggera. Ricca di calcio e grassi buoni;

salsa tahin: preparata con semi di sesamo triturati e olio di semi di girasole (o sesamo). Il sesamo è un alimento ricco di acidi grassi polinsaturi che preverrebbero la flaccidità. È consigliato in quanto sembrerebbe ridurre le smagliature e il grasso molle.

Quindi, oltre alla salsa allo yogurt, usiamo nel panino queste varianti con poche calorie ottime per la nostra dieta e per mantenerci in forma.

Lettura consigliata

Per ridurre gonfiore della pancia, problemi intestinali e contrastare la ritenzione idrica questa spezia sarebbe l’ideale grazie a 3 valori nutrizionali