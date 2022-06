Mangiare bene dovrebbe essere una prerogativa di tutti quelli che non solo vorrebbero dimagrire, ma anche restare in forma e mantenersi in salute. Tuttavia, ogni tanto e senza esagerare, è possibile concedersi anche qualche sgarro e mangiare dei cibi non previsti dalla dieta.

In questo senso, oggi vedremo come realizzare delle ottime patatine fritte da fare in casa, seguendo una ricetta davvero particolare. Infatti, utilizzeremo degli ingredienti e dei procedimenti un po’ insoliti, ma che daranno un’enorme soddisfazione. Innanzitutto, per prepararle avremmo bisogno di:

a) 500 g di patate;

b) 40 g di amido di mais;

c) 2 rametti di rosmarino;

d) paprika affumicata;

e) sale e pepe;

f) olio di semi per friggere.

Ecco il segreto per preparare delle deliziose patatine fritte in casa, croccanti e gustose come quelle di McDonald’s

Per prima cosa, riempiamo una pentola con dell’acqua e aggiungiamoci al suo interno le nostre patate senza pelarle. Prima di effettuare questa operazione, però, assicuriamoci di aver pulito bene la parte esterna delle patate ed eliminato gli eventuali residui di terra.

A questo punto, portiamo la pentola sul fuoco e cuociamo le patate per circa 40 minuti. Per assicurarci dell’avvenuta cottura, possiamo effettuare la classica prova dello stecchino per valutarne la morbidezza. Fatto ciò, quindi, scoliamole e lasciamole intiepidire. Nel frattempo, possiamo tritare i due rametti di rosmarino, che ci servirà successivamente.

Ora non ci resta che schiacciare le patate con uno schiacciapatate, all’interno di una ciotola, ed aggiungere tutti gli aromi. Quindi, inseriamo il sale, il pepe, la paprika ed il rosmarino tritato, ed iniziamo ad amalgamare il composto. Dopodiché, aggiungiamo anche tutto l’amido di mais e continuiamo a mescolare fino ad ottenere un composto omogeneo.

Gli ultimi passaggi

A questo punto trasferiamo il composto su un foglio di carta forno e cominciamo ad appiattirlo con le mani. Adagiamogli, quindi, sopra un altro foglio e, con l’aiuto di un mattarello, iniziamo a stenderlo fino a raggiungere uno spessore di circa mezzo centimetro. Fatto ciò, trasferiamo il tutto all’interno del freezer per 15 minuti e, trascorso il tempo necessario, iniziamo a tagliare l’impasto a strisce. Quindi ecco il segreto per preparare delle deliziose patatine in pochissimi passaggi.

Una volta ricavati dei bastoncini di patate, scaldiamo l’olio di semi e, quando arriverà alla giusta temperatura, immergiamoli. Facciamoli dorare da entrambi i lati e, quando saranno pronti, scoliamoli e tamponiamoli con della carta assorbente.

Le nostre patate fatte in casa sono quindi pronte per essere gustate, ma non dimentichiamoci di spolverare un po’ di sale prima di servirle.

Lettura consigliata

Per eliminare velocemente la puzza di frittura, carne e pesce dalla cucina bastano questi 3 semplici ed efficacissimi rimedi