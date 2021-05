La crema pasticciera è una delle basi che più amiamo per i nostri dolci. Possiamo usarla per i bignè, per i cannoli, per creare una deliziosa base per le torte e per dei fantastici dolci al cucchiaio. Ma molto spesso quando la prepariamo ne avanza una buona quantità e non sappiamo cosa farne. Da oggi non sarà più così. Per una crema pasticciera sempre fresca, morbida e pronta all’uso basteranno questi semplici trucchetti da veri chef.

Prendiamo il necessario per conservare la crema

Per conservare la crema pasticciera ci serviranno soltanto della pellicola trasparente, un recipiente di vetro, della carta forno e un elastico.

Facciamo bene attenzione alla preparazione prima di procedere con la conservazione. Se travasiamo la crema calda in un contenitore freddo potrebbe formarsi uno strato più secco in superficie. Rimuoviamolo mescolando delicatamente per qualche minuto e finché il preparato non è completamente raffreddato.

Il procedimento

Appena la nostra crema è fredda e senza patina in superficie possiamo procedere. Rivestiamo il recipiente con la carta forno, mettiamo la crema nel contenitore in vetro e ricopriamola con la pellicola. Assicuriamo la copertura con l’elastico e posizioniamo in frigo. In alternativa possiamo usare un recipiente a chiusura ermetica.

La nostra crema resisterà per 4 o 5 giorni. Ma possiamo anche congelarla. Utilizziamo lo stesso procedimento e mettiamola nel freezer. E a questo punto potremo utilizzare un trucchetto da chef per averla morbida come appena fatta.

Togliamola dal congelatore la sera prima di utilizzarla. Poco prima di preparare il dolce prendiamo le fruste e sbattiamo delicatamente la crema per 5 minuti. Se ha rilasciato del liquido passiamola prima con un colino. Nessuno sospetterà che è uscita dal freezer.

Se “per una crema pasticciera sempre fresca, morbida e pronta all’uso basteranno questi semplici trucchetti da veri chef” è stato utile consigliamo anche la lettura di “non butteremo più gli albumi delle uova dopo aver scoperto questa ricetta eccezionale pronta in 30 minuti”.