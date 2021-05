Finalmente è arrivato il periodo dell’anno in cui seminare i propri ortaggi preferiti, ma ancora siete insicuri su cosa piantare?

Sicuramente, un immancabile protagonista del vostro orto, che sia sul balcone oppure no, è il crescione.

Questa pianta aromatica è deliziosa, ricca di proprietà e benefici per l’organismo e perfetta per preparare delle fresche insalate e piadine estive.

L’ortaggio che non dovrebbe mai mancare dal vostro orto, anche da quello in cassetta!

Il crescione è una verdura a foglia verde dal caratteristico sapore pungente, piccantino che lo rende ideale per insalate, vellutate e tartine.

In natura cresce spontaneamente lungo i corsi d’acqua ed è semplicissimo coltivarlo sul balcone o nell’orto. Inoltre, conviene molto averlo in casa perché è piuttosto costoso da comprare, e non si trova facilmente in tutt’Italia.

Proprietà

In passato il crescione si usava per combattere lo scorbuto, una patologia dovuta alle carenze di vitamina C. Infatti, tra i molti benefici di quest’ortaggio, il crescione è ricco di vitamina C, E, B2, PP e sali minerali. Proprio per questo è indicata per chi vive in città e vuole depurare l’organismo dallo smog.

Inoltre, ha effetti diuretici che aiutano a combattere la ritenzione idrica ed è conosciuto come sostanza afrodisiaca. È ricco di acido folico, una sostanza antiossidante e che aiuta a mantenere la pelle e l’organismo giovani.

Infine, è ideale per le diete ipocaloriche, dato che in 100 grammi di crescione ci sono solo 32 calorie.

Come coltivarlo

Il crescione sopporta bene il freddo e cresce in fretta, nel giro di 2-3 settimane. Per questo, si può coltivare da aprile ad ottobre, evitando di esporlo alla luce diretta del sole nei periodi più caldi. Si consuma fresco e crudo, perché cuocendolo perde sia il gusto che le proprietà.

Generalmente, il crescione è molto semplice da coltivare perché non richiede cure particolari, basterà tenerlo ben idratato evitando però i ristagni di acqua. A questo scopo, conviene disporre uno strato di pietrine o di argilla sul fondo del vaso per favorire il drenaggio.

La raccolta avviene tra 3 settimane e 1 mese dalla semina, quando le piantine hanno raggiunto i 5-10 cm di altezza. Dopo la fioritura la pianta formerà i semi, all’interno dei baccelli. Se si prelevano si possono coltivare per avere ancora altro crescione.

Come descritto, è molto semplice coltivare il crescione ed è una pianta ideale da avere nel proprio orto in cassetta. Infatti, cresce in fretta e non occupa molto spazio. È quindi questo l’ortaggio che non dovrebbe mai mancare dal vostro orto, anche e soprattutto da quello in cassetta!