Oltre all’età, alle generalità ed alla familiarità, ci sono tanti fattori che potrebbero portare all’insorgenza di malattie cardiovascolari. Tra questi fattori, gioca un ruolo fondamentale l’alimentazione. Avere delle buone regole alimentari ed applicarle con rigore e costanza è molto importante per prevenire questo tipo di malattie.

In questo articolo, vedremo un particolare tipo di noci che, dati i valori nutrizionali, potrebbe essere efficace in questo senso.

Infatti, aiutano a proteggere cuore e arterie queste noci antiossidanti che abbasserebbero il colesterolo LDL

Dopo aver parlato delle noci pecan e delle sue incredibili proprietà, oggi andremo ad analizzare un’altra varietà di noci.

In questo articolo, infatti, parleremo delle noci di Macadamia, ossia i semi della Macadamia integrifoglia. Questa pianta, che cresce rigogliosa in terreni ricchi di minerali e foreste tropicali e subtropicali, è molto diffusa in Australia, America centrale, Brasile ed Africa meridionale.

Le noci di Macadamia godono di numerose proprietà benefiche per l’organismo.

Infatti, sono un’ottima fonte di fibre (8,6 grammi ogni 100 grammi di noci) che aiutano a proteggere la salute dell’intestino. Inoltre, sono ricche di selenio e di vitamine (come quelle A ed E), che aiuterebbero a potenziare le difese antiossidanti. Le vitamine del gruppo B, invece, favorirebbero un buon funzionamento del metabolismo.

Il selenio, insieme ai fitosteroli, sarebbe in grado anche di apportare benefici a livello cardiovascolare. Infatti, le noci di Macadamia favorirebbero anche un aumento del colesterolo HDL ed una riduzione di quello LDL. Ciò sarebbe facilitato anche dalla presenza di acidi grassi monoinsaturi che aiutano a proteggere la salute del cuore e delle arterie.

Tanti utilizzi in cucina

Comunque, grazie al loro sapore dolce e delicato, le noci di Macadamia, vengono utilizzate in svariate ricette, soprattutto dolci. Infatti, trovano maggiore impiego all’interno di gelati, biscotti, torroni e torte, e si sposano divinamente con cioccolato e miele.

Ora sveleremo una ricetta semplice e gustosa che ci aiuterà a valorizzare il sapore di queste noci spettacolari. Tra poco vedremo come realizzare un classico dolce americano, ossia i brownies. È importante però precisare che questo dolce va consumato raramente e con moderazione, perché abbastanza calorico.

Ci serviranno:

70 grammi di cioccolato fondente;

100 grammi di burro;

100 grammi di noci di Macadamia tritate;

30 grammi di farina 00;

200 grammi di zucchero semolato;

2 uova.

Per prima cosa facciamo fondere in una casseruola il cioccolato ed il burro, a fuoco lento. Dopo di che, spegniamo e lasciamo raffreddare a temperatura ambiente.

Ora, incorporiamo lo zucchero e continuiamo a mescolare. Fatto ciò, inseriamo anche le uova e facciamo in modo che anche queste vengano assorbite dal composto.

A questo punto versiamo all’interno del composto la farina ed un pizzico di sale. Una volta mescolato il tutto, incorporiamo anche le noci tritate.

Adesso non ci resta che versare il composto in una teglia rettangolare, precedentemente imburrata ed infarinata, e cuocere a 160 gradi per 40 minuti. Prima di servire lasciamo raffreddare e tagliamo la torta in tanti quadratini, sui quali possiamo adagiare della panna montata.