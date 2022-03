Chi di noi si occupa della cura della casa sa bene come sia difficile e importante stare dietro all’uso degli oggetti di arredamento. Nella vita quotidiana usiamo e usuriamo oggetti come lenzuola, vestiti e asciugamani. Per questo motivo è molto importante verificare periodicamente che siano integri e funzionali.

Gli asciugamani, in particolare, tendono a invecchiare e a usurarsi, ma anche a macchiarsi e a bucarsi. Per questo motivo quando vediamo che i danni sono visibili, dovremo cambiarli e dismetterli. Buttarli via, però, sarebbe un grande spreco, allora oggi vogliamo vedere in che modo riutilizzarli. Infatti, non ha senso buttare via i vecchi asciugamani se conosciamo queste due tecniche per ridargli nuova vita.

Ago e filo e un po’ di pensiero creativo

Gli asciugamani che usiamo quotidianamente sono realizzati in microfibra o in spugna, due tessuti molto utili e funzionali. Questi tessuti sono molto assorbenti e piacevoli al tatto ma non sono perfetti solo per asciugamani e accappatoi. Se abbiamo delle vecchie salviette o accappatoi difettosi e usurati, possiamo trasformarli in oggetti di design perfetti dalle molte utilità.

Possiamo, per esempio, realizzare un comodissimo portaoggetti da viaggio, richiudibile e tascabile. Aiutandoci con una macchina da cucire, dovremo creare delle tasche verticali in cui metteremo i nostri oggetti. Su un lato del nostro portaoggetti possiamo cucire un poussoir o un bottoncino.

Dall’altro lato creeremo un’asola o posizioneremo l’altro poussoir. Una volta che sarà terminato potremo inserire dentifricio, creme e pettini e arrotolarlo in modo che occupi meno spazio.

Non ha senso buttare via i vecchi asciugamani stinti e bucati se conosciamo queste idee di riciclo

Un altro metodo perfetto per ridare vita ai vecchi pezzi di spugna e microfibra è quello di creare dei coloratissimi tappetini per la casa. Non dovremo far altro che ritagliare delle lunghe strisce di tessuto aiutandoci con delle forbici.

Quando avremo delle strisce di colore diverso potremo iniziare ad intrecciarle per creare una treccia. Quando avremo realizzato una lunga treccia, potremo arrotolarla in modo da creare una spirale.

Fisseremo la nostra spirale con un qualche cucitura, in modo da ottenere un tappetino rotondo perfetto da mettere in bagno.

Se vogliamo che il tappeto sia ancora più comodo, possiamo rivestirlo con un tessuto antiscivolo nella parte in basso. Coloratissimo e funzionale, questo tappeto sarà super assorbente, perfetto per non gocciolare il pavimento quando usciamo dalla doccia.

Approfondimento

Non solo gli asciugamani ma anche le vecchie lattine hanno una nuova vita con questa idea di riciclo