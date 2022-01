Non tutti amano il cavolfiore. Eppure, questo ortaggio di stagione è straordinariamente benefico e consumarlo è molto importante.

Ad esempio, abbiamo spiegato che chi non ama il cavolfiore non sa che bastano 4 ingredienti e 15 minuti per renderlo golosissimo.

Anche oggi vogliamo consigliare una ricetta buonissima che vede come protagonista proprio il cavolfiore. Questo piatto è perfetto per una cena in famiglia o tra amici e si prepara davvero in pochissimo tempo. Inoltre, utilizzeremo 2 ingredienti molto amati sia dai grandi sia dai più piccoli che contribuiranno a rendere questa pietanza davvero squisita ed irresistibile.

Infatti, per una cena che vale oro ecco come cucinare un cavolfiore delizioso in soli 15 minuti usando 2 ingredienti amatissimi.

Se pensiamo che il cavolfiore sia poco invitante e non possa trasformarsi in un cibo gustoso sbagliamo di grosso. Ad esempio, questo contorno di cavolfiore conquisterà gli ospiti. Adesso sveliamo gli ingredienti che ci serviranno e i semplici passaggi per questa ricetta.

Ingredienti

600 g di cavolfiore;

250 g di salsiccia;

250 g di scamorza affumicata;

60 g di formaggio grattugiato;

30 g di pangrattato;

olio evo q.b.;

20 g di burro;

un ciuffo di prezzemolo;

sale q.b.

Per iniziare, laviamo e puliamo il cavolfiore eliminando le foglie e il gambo. Tagliamolo in cimette e mettiamolo in una pentola con acqua salata. Lasciamo lessare il cavolfiore per qualche minuto in modo da ammorbidirlo e nel frattempo tagliamo la scamorza affumicata a cubetti.

Incidiamo la salsiccia in modo da prelevarne la pasta e rimuoviamo il budello. Facciamo rosolare la salsiccia con un filo d’olio per circa 5 minuti. Nel frattempo, preriscaldiamo il forno a 200 gradi ed imburriamo una pirofila.

Scoliamo il cavolfiore e trasferiamolo nella pirofila. Distribuiamo la salsiccia in modo uniforme sul cavolfiore ed aggiungiamo anche la scamorza a cubetti. Spolverizziamo il tutto con il formaggio grattugiato e il pangrattato. Versiamo sopra un filo d’olio ed inforniamo la pirofila.

Facciamo cuocere questa pietanza per 15 minuti con la funzione grill e serviamola guarnendo con qualche fogliolina di prezzemolo.

Consigli

La scamorza affumicata possiede un sapore molto forte e deciso. Se preferiamo dare al piatto un sapore più delicato, sostituiamola con della provola dolce oppure con la mozzarella.

Teniamo però presente che la mozzarella rilascia dell’acqua. Pertanto, prima di aggiungerla al cavolfiore tagliamola e strizziamola per bene.

Infine, per una cucina sempre profumata e senza cattivi odori in inverno bastano 6 insospettabili trucchetti tramandati dalle nonne utili anche contro l’odore di cavolfiore.