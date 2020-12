Il cavolfiore è una verdura che possiede molte proprietà benefiche per la salute.

Essa contiene sufficienti quantità di ferro per essere considerato un alleato naturale contro l’anemia.

È un alimento utile nella prevenzione dei tumori, in particolare quello al seno, al colon e alla prostata. Grazie alle note proprietà antiossidanti, infatti, protegge le cellule dall’invecchiamento e dalla degenerazione. Consumato cotta può aiutare, insieme all’assunzione di altre verdure, contro la stitichezza, e inoltre è un alimento ipocalorico.

Il cavolfiore è anche ricco di magnesio e fosforo, utili per proteggere la salute di ossa e denti. Contribuisce alla lotta contro il diabete, in quanto aiuta a mantenere bassi i livelli di glicemia nel sangue.

Insomma, sono svariati i buoni motivi per mangiare il cavolfiore, ma essendo tra le verdure meno amate, vogliamo consigliare un modo gustoso per prepararli.

Siamo sicuri che questo contorno di cavolfiore conquisterà gli ospiti: sfizioso cavolfiore con pancetta e formaggio.

Ingredienti

500 gr. cavolfiore;

100 gr. di pancetta affumicata;

4 cucchiai di latte parzialmente scremato;

20 gr. di burro;

100 gr. di parmigiano grattugiato;

sale q.b.;

pepe q.b.

Preparazione del cavolfiore con pancetta e formaggio

Lavare e pulire il cavolfiore. Ridurlo in cime piccole e farle lessare per circa 7 minuti in una pentola d’acqua bollente e salata. Scolare i cavolfiori ammorbiditi e trasferirli in padella insieme alla pancetta affumicata tagliata a cubetti. Far cuocere per qualche minuto. Rimuovere il grasso in eccesso rilasciato dalla pancetta scolando il tutto.

Fare poi sciogliere in padella il burro, unire i cucchiai di latte, sale e pepe quanto basta. Unire i cavolfiori con la pancetta e mescolare delicatamente con un mestolo di legno.

Dopo qualche minuto, spegnere ed unire il parmigiano grattugiato.

Il contorno di cavolfiore è pronto da servire, ed è ideale per accompagnare un menù di pesce. Questo contorno di cavolfiore conquisterà gli ospiti, provare per credere!