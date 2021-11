Il cavolfiore è uno tra gli ortaggi meno apprezzati. Insieme ai broccoli, è tra le verdure più odiate, specialmente dai bambini.

In realtà, preparare piatti sfiziosi anche con queste verdure è possibile. Ad esempio, i broccoli non sono mai stati così golosi come in questo cremosissimo e irresistibile primo piatto pronto in soli 15 minuti.

Oppure abbiamo visto come questo contorno di cavolfiore conquisterà gli ospiti. Insomma, per preparare un piatto invitante e goloso basta soltanto una buona idea.

Molte persone credono che non si possano realizzare piatti deliziosi e golosi con protagonista il cavolfiore. Invece, chi non ama il cavolfiore non sa che bastano 4 ingredienti e 15 minuti per renderlo golosissimo.

Oggi vogliamo suggerire la ricetta di un primo piatto che siamo certi conquisterà anche i palati più esigenti. Il costo di questo piatto è molto basso perché gli ingredienti che ci serviranno sono davvero pochissimi. Se vogliamo saperne di più, consigliamo di continuare a leggere questa ricetta.

Ingredienti

320 g di pasta;

300 g di cavolfiore;

150 g di guanciale;

sale q.b.;

pepe q.b.

Per preparare questo sfizioso primo piatto, iniziamo dal cavolfiore. Riempiamo una pentola d’acqua e saliamola. Mentre aspettiamo che raggiunga il bollore, eliminiamo le foglie del cavolfiore e ricaviamo le cimette. Dividiamole a metà e facciamole sbollentare per 5 minuti.

Intanto, mettiamo sul fuoco una pentola colma d’acqua, saliamola e portiamola a bollore. Tagliamo il guanciale a pezzetti e mettiamolo in una padella. Facciamolo cuocere per 5 minuti senza aggiungere sale, né olio. A questo punto, potremo scolare il cavolfiore ed aggiungerlo al guanciale ormai croccante. Facciamoli saltare per qualche minuto e lasciamoli riposare.

Quando l’acqua inizia a bollire, buttiamo la pasta e facciamola cuocere a cottura al dente. Scoliamo la pasta ed aggiungiamola al condimento di guanciale e cavolfiore. Spolverizziamo con un po’ di pepe e facciamo saltare la pasta con il condimento per 2 minuti. Una volta amalgamati pasta e condimento, serviamo ben calda quest’autentica delizia.

Consigli

Abbiamo visto come sia possibile rendere squisito il cavolfiore in pochissimo tempo e con una manciata di ingredienti.

Possiamo conservare la pasta dentro un contenitore ermetico nel frigorifero per gustarla il giorno dopo. Il guanciale possiede un sapore spiccato ed intenso. Se preferiamo sapori più delicati possiamo sostituirlo con la pancetta dolce oppure con del semplice prosciutto cotto.

Infine, se amiamo il sapore del formaggio, possiamo arricchire il nostro piatto con una spolverata di pecorino.