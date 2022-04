L’Italia non finisce mai di di riservare piacevoli scoperte a chi vuole visitarla. Ogni Regione può soddisfare diverse esigenze di viaggio e soggiorno e anche tanti tipi di interessi. Nel Lazio, ad esempio, a pochi chilometri da Roma, una meta interessante per il turista è la località di Nettuno. Il territorio vide un primo insediamento umano si pensa nel primo millennio avanti Cristo e in epoca romana sorgeva l’antica Antium, con molte ville e templi.

Si presume che l’antico borgo medievale sorto in collina nacque in seguito a delle incursioni barbariche. Il popolo scampato trovò rifugio in un luogo dove forse sorgeva il tempio del dio Nettuno, da qui poi il nome. L’antico borgo medievale è tuttora ben conservato, con vicoli e abitazioni di fronte al mare dentro le mura con torrioni. Ciò che attira inoltre nel territorio è anche la presenza del Forte Sangallo e della Torre Astura.

Forte Sangallo

Fatto costruire dai Borgia nel XVI secolo, passò poi in mano ai Colonna e ai Borghese. Il Forte doveva difendere Nettuno dalle incursioni, poiché ai tempi era il “granaio” del Lazio. La struttura è quadrangolare con quattro baluardi. Nel 1925 in questo luogo fu stipulata la Convenzione di Nettuno tra l’Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

Sorge vicino Roma questo borgo medievale di fronte al mare con la sua fortezza, teatro di imprese antiche e moderne

Nella località di Nettuno, oltre al mare e alla vita notturna in centro e al Forte Sangallo, degna di nota è anche la Torre Astura. Luogo amato dagli antichi Romani, nel luogo dove essa è visibile, in origine fu edificata una villa con peschiera. Nel XII secolo si costruì la torre fortificata per difesa contro gli attacchi dei Saraceni. Ha pianta pentagonale ed è collegata con un ponte alla terraferma.

Una gita a Nettuno potrebbe completarsi con la visita al vicino Museo dello sbarco, ospitato dentro Villa Adele ad Anzio. Sono esposti foto, documenti, uniformi e altro materiale risalente allo sbarco alleato avvenuto nel 1944. A Nettuno si trova, a tal proposito, il Cimitero americano dedicato ai caduti.

Per chi ama il verde, la riserva naturale provinciale è il posto adatto. Questa riserva è in una proprietà privata, Villa Borghese detta anche di Bell’aspetto, ma è visitabile su prenotazione. All’interno trovano posto tante specie vegetali, tra cui palme, erbe aromatiche, alberi secolari e da frutto.

In conclusione, sul litorale laziale sorge vicino Roma questo borgo incantevole da visitare in primavera o in estate, insieme ad altri posti ricchi di storia.

