Sta arrivando la primavera e aumenta il desiderio di trascorrere fuori casa qualche giorno. Tante sono le località che potrebbero fare al caso nostro. In Italia si trovano dei borghi e castelli in cui calarsi in atmosfere medievali, ma anche paesi affacciati sul mare o montagne dove respirare aria pura e fare qualche attività con i bambini. La scelta si può fare in base ai gusti personali, alla voglia di scoprire luoghi nuovi oppure potremmo essere invogliati da qualche evento.

Tra le proposte alternative, si possono visitare delle ville storiche ma anche giardini e parchi di straordinaria bellezza. Per un weekend romantico e diverso dal solito sul lago Maggiore, vicino Verbania, si trova Villa Anelli. La dimora fu costruita dopo il maestoso giardino, progettato dal notaio milanese Carlo Berzio nel XIX secolo. Il terreno, un po’ scosceso, fu sistemato con terrazzamenti con muretto a secco, poi si sistemò il giardino seguendo lo stile romantico inglese.

Villa Anelli

La vegetazione è rigogliosa e si può visitare tramite corrimano e camminamenti. Tra palme, conifere, ma anche faggi, si possono incontrare azalee, ortensie e altri fiori, oltre a un ruscello e un laghetto. La Villa Anelli, però, è conosciuta in tutto il Mondo per le belle varietà di camelie che la rendono un luogo suggestivo e romantico. C’è la camelia a fiore semplice e quella a fiore doppio, tra cui spicca l’esemplare chiamato Vergine di Collebeato, di colore bianco. La camelia Santa Maria del Fiore, invece, è di colore rosa intenso. All’interno della villa c’è una zona dove poter acquistare alcune di queste piante da fiore.

Per un weekend romantico questi parchi e giardini al lago e in montagna saranno una meta ideale

Merano, vicino Bolzano, offre al visitatore non solo le terme ma anche i giardini di Castel Trauttmansdorff, dimora molto amata dall’imperatrice Sissi, Elisabetta d’Austria. Estesi per un dislivello di un centinaio di metri, hanno un percorso terrazzato. La loro caratteristica è quella di raggruppare piante di specie diverse in ben 80 ambienti. Ad esempio, in uno ci sono ulivi, fichi e anche viti, coltivati nella zona mediterranea, mentre in un altro si trovano latifoglie e conifere. In ogni stagione dell’anno questi giardini vedono fiorire piante diverse, come tulipani, rose, girasoli e molte altre. Nei giardini è possibile pure visitare lo spazio dedicato agli animali. Specialmente i bambini gradiranno vedere da vicino caprette, anatre, pavoni e conigli. Si possono visitare anche il Museo del Turismo e le Stazioni multisensoriali.