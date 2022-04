Le melanzane sono un ortaggio straordinario che ha regato tantissimi piatti alla nostra tradizione. Il più classico e noto di questi è certamente la parmigiana di melanzane che ne prevede la frittura e la cottura in forno per diventare un classico della domenica.

Altrettanto nota è, poi, la caponata di melanzane, tipico piatto agrodolce di cui avevamo fornito una deliziosa variante con i carciofi.

Tuttavia se fossimo alla ricerca di una ricetta golosa con le melanzane, invece di cucinare la parmigiana dovremmo provare questa preparazione.

Un ottimo sugo per la pasta

La ricetta che vedremo in seguito si presta splendidamente sia per condire la pasta sia per realizzare dei deliziosi crostini, ma vediamo come.

Per questa ricetta gli ingredienti sono:

melanzana;

semi di finocchio;

alici;

pomodori secchi;

pecorino;

olio.

Per prima cosa partiremo dalla cottura delle melanzane che dovremo far appassire dolcemente nel forno. Per farlo bucherelliamo con i rebbi di una forchetta la superficie della melanzana che avremo lavato in precedenza. Fatto questa mettiamo la melanzana in forno a 200° per circa 20 minuti. In base alle dimensioni della melanzana il tempo di cottura potrebbe variare, tuttavia possiamo ritenerla pronta quando sarà molto soffice al tatto.

Una volta cotta, facendo attenzione a non scottarci estraiamo la melanzana dal forno e tagliamola a metà.

Invece di cucinare la parmigiana proviamo questo piatto con le melanzane ottimo per un primo o un antipasto goloso

Con l’aiuto di un cucchiaio estraiamo dalla melanzana la polpa che dopo la cottura sarà morbida e fondente. Poniamo la polpa cotta su un tagliere sul quale aggiungeremo anche dei pomodori secchi, olio, semi di finocchio e un’alice. Con un coltello cominceremo a tritare molto finemente amalgamando bene gli ingredienti e ottenendo una crema.

A questo punto abbiamo 2 opzioni.

La prima è quella di utilizzare la crema di melanzane per condire un piatto di pasta al quale aggiungeremo in mantecatura del pecorino.

La seconda opzione, invece, è quella di ricavare delle scaglie di pecorino che disporremo su delle fette di pane che avremo reso croccante in forno.

Sopra di esso, infine, stenderemo uno strato della nostra crema alle melanzane per ottenere uno sfizioso antipasto da servire agli ospiti.

