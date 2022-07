La vita è sempre un corri corri tra un posto e l’altro. Anche in vacanza, quando ci si dovrebbe rilassare, siamo sempre in giro alla scoperta di posti nuovi. Starsene ore ai fornelli è un peccato, quindi il più delle volte finiamo per mangiare fuori oppure ordiniamo a domicilio. Certo, è sempre bello provare i piatti tipici del posto, ma non possiamo certo permetterci di mangiare sempre fuori. Cucinando a casa risparmieremo un bel po’ di soldi che potremo usare per altri utilizzi. Magari andare al museo, portare i figli al parco giochi, e chi più ne ha più ne metta. Ma cosa cucinare in estate che sia appetitoso, che piaccia ai bambini e che non richieda troppo tempo? Un bel piatto di pasta è sempre un’ottima soluzione, solo che oggi parleremo di un formato molto particolare, le ruote.

Per un pranzo facile e veloce quando non si sa cosa fare scegliamo una di queste ricette deliziose

Spesso bistrattato, questo formato di pasta in realtà è adatto a moltissime ricette, non solo per la classica pasta al sugo e formaggio che piace praticamente a tutti. Grazie alla loro forma, le ruote o rotelle sono perfette con condimenti molto saporiti. Ottime per un ragù o un pesto, perché trattengono tra i piccoli raggi tutta la salsa. Oggi vedremo qualche idea per delle ricette più originali che mangeranno tutti con piacere per un pranzo facile e veloce. Ad esempio, potremmo prepararle con un condimento rivisitato della famosa pasta alla carrettiera. Con un paté di olive e del formaggio possiamo preparare un condimento economico ma gustoso in 10 minuti.

3 condimenti perfetti che faranno leccare i baffi a tutti

Una ricetta davvero deliziosa è quella delle ruote con pesto e burrata. Possiamo usare il pesto di basilico o per un sapore più particolare quello di rucola. Cuociamo la pasta, allunghiamo il pesto con l’acqua di cottura e amalgamiamo. Finiamo con un po’ di burrata o stracciatella e delle foglioline di basilico fresco. Deliziosa, fresca e molto divertente per grandi e bambini. Un’altra ricetta potrebbe essere quella della pasta fredda con le ruote. Il condimento può variare a seconda dei gusti: mais, tonno, pomodori, piselli o altre verdure. Attenzione, però, tagliamole a pezzetti più piccoli, così rimarranno incastrati nelle ruote e daranno più sapore. Per finire, per una pasta ancora più cremosa prepariamole con panna e prosciutto. Oppure mettiamole in forno e facciamoci una pasta al forno pasticciata con la besciamella.

Insomma, per un pranzo facile e veloce scegliamo questo formato di pasta che piace a tutti. Alla fine, a prescindere dal condimento, un buon piatto di pasta fa contenti sempre tutti. Ma non dobbiamo per forza condirla con i soliti ingredienti perché più veloce da preparare. Aggiungendo qualcosa in più, anche una pasta più semplice può diventare strepitosa.

