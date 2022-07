Estate significa caldo e sole, ma anche insetti fastidiosi che s’intrufolano in casa. Anche in città, se si hanno delle piante sul balcone, si rischia di finire invasi da questi animaletti. Alcuni, come le formiche, sono piuttosto innocui. Altri, purtroppo, come le zecche o le zanzare, sono meno amichevoli e potenzialmente portatori di spiacevoli malattie. Di recente ha fatto notizia il momentaneo ritiro dalle scene del cantante Justin Bieber. Ebbene, il giovane ha dovuto interrompere il suo tour a causa della malattia di Lyme che gli è stata diagnosticata. Questo problema di salute può derivare proprio dalla puntura di una zecca.

Al di là degli eventuali fastidi da questo punto di vista, bisogna considerare che formiche, zecche e zanzare o altri insetti indesiderati possono creare diversi problemi anche ad alcuni ambienti di casa, come la dispensa e la cucina. I resti di cibo, infatti, sono estremamente allettanti per questi insetti. Non è neanche auspicabile utilizzare troppi pesticidi chimici, soprattutto in prossimità delle stanze dove si consumano alimenti. Questi ultimi, infatti, potrebbero addirittura risultare contaminati e diventare tossici per animali da compagnia o bambini. A tutto questo, si può rimediare semplicemente adottando qualche semplice strategia preliminare. Tutti sanno, infatti, che prevenire è meglio che curare, soprattutto quando si tratta della salute della famiglia.

Formiche, zecche e zanzare o altri insetti indesiderati fuggiranno da casa utilizzando questi rimedi naturali impensabili

Le precauzioni da adottare sono poche ma semplici. Come prima cosa, va curata in maniera attenta e precisa l’igiene casalinga. Zucchero, miele e altri alimenti ricchi di saccarosio devono essere conservati correttamente, in contenitori chiusi se non sigillati. Anche le briciole possono essere una ghiotta esca per attirare insetti che, potenzialmente, potrebbero rimanere a fare nidi in casa. Stesso dicasi per i piatti lasciati sporchi nel lavandino. Inutile dirlo, vanno assolutamente evitati e tutti gli ambienti di casa vanno igienizzati con regolarità.

Per quanto riguarda le formiche, è piuttosto facile trattarle. Si possono seguire i movimenti della colonia e scoprire dov’è il formicaio. Poi, basta usare un po’ di borotalco attorno ad esso. Le formiche non sopportano l’odore del borotalco e cercheranno quindi una nuova sistemazione. Si può anche spargerne un po’ sugli usci di porte e finestre, in modo da evitare che rientrino in casa. Questi terranno lontane anche le zecche.

Detergenti a base di aceto, succo di limone e citronella sono un toccasana contro le zanzare. Un altro rimedio naturale molto interessante è utilizzare il tuorlo delle uova sode mischiate a un pizzico di zucchero con l’amido di mais. Si otterrà una pasta morbida da poter posizionare vicino agli ingressi e alle finestre. Basta approntare un piattino con alcune palline di questo composto naturale. Terrà lontani gli insetti nocivi. Infine, anche alcuni sacchetti con foglie di alloro triturate sono degli ottimi repellenti naturali.

