Ognuno di noi ha una sua idea di vacanza. C’è chi la preferisce al mare su spiagge assolate e frequentatissime e chi sogna un’isola deserta lontana dal vociare di turisti invadenti. Chi ama la montagna e la sua pace, e chi preferisce i laghi. C’è anche chi desidera fare esperienze diverse e assaporare il gusto della scoperta con itinerari sempre nuovi e allettanti. Oggi, con gli Esperti di Viaggi e Turismo della Redazione, andremo nel cuore verde d’Italia, l’unica regione del Centro a non avere un affaccio sul mare.

Una regione da esplorare lentamente

Siamo in Umbria, una regione incastonata tra Marche, Toscana e Lazio, che non ha il mare ma tanti gioielli della natura e dell’arte da scoprire. Un specie di ombelico d’Italia in cui la storia ha lasciato le sue tracce anche nei centri più piccoli e meno conosciuti, ma che si possono scoprire camminando lentamente lungo il territorio. L’Umbria ci chiede pazienza per mostrarci tutti i suoi tesori.

In provincia di Perugia, tra la Valle del fiume Chiascio e quella del Tevere, è nata una rete di sentieri che portano alla scoperta di quattro borghi: Torgiano, Bettona, Cannara e Collazzone. Si tratta di percorsi ciclopedonali ad anello per una lunghezza complessiva di circa di 80 km che toccano i quattro centri coinvolti per esplorare il territorio in biker o a piedi. È una forma di turismo lento che permette di assaporare le bellezze paesaggistiche ma anche quelle artistiche e le specialità enogastronomiche.

Nel cuore dell’Umbria andremo tra i borghi più belli d’Italia alla scoperta di gioielli nascosti in questa estate

Il percorso inizia a Torgiano, un antico borgo medioevale, immerso tra vigneti e uliveti, che ha saputo conservare nel tempo la sua vocazione agricola e coniugarla con la bellezza. Il vino si serve in boccali artistici di ceramica artigianale, che ha dato vita a un museo dedicato. Nella frazione di Brufa sarà possibile scoprire il Parco delle Sculture, un museo a cielo aperto di scultura contemporanea a cui hanno concorso firme famose.

Si continua con Bettona, un borgo di origine etrusca ma di impianto medioevale. Dall’alto della collina di questo centro è possibile ammirare un paesaggio mozzafiato sulla campagna e sui paesi circostanti. Pregevole il centro storico, con intricate viuzze che conducono a piccole piazze. Da assaggiare la Torta al Testo, una focaccia farcita con salumi e formaggi locali.

Il percorso tocca poi Cannara in cui è possibile visitare luoghi che ricordano la vita di San Francesco. La specialità gastronomica del posto è la cipolla di Cannara.

Infine, ci si sposta a Collazzone, un antico borgo ricco di fascino attraversato dal fiume Tevere. Nel Convento di San Lorenzo pare si sia rifugiato Jacopone da Todi. Nel cuore dell’Umbria andremo tra i borghi più belli d’Italia per un’esperienza di turismo lento da non dimenticare.

