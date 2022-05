Per un piatto  facile e gustoso questa ricetta vegetariana aggiunge oltre al sale, latte e zucchero anche una zucchina e altri ingredienti

Quando arriva il momento di preparare degli stuzzichini siamo sempre a corto di idee. Le scelte ricadono spesso sui noiosi tramezzini. Altre ci dedichiamo ad una torta salata. Un altro problema è la mancanza di scelta vegetariana. Sempre più persone stanno passando a questo tipo di alimentazione. Questo richiede un po’ di attenzione in più nella scelta dei piatti.

Una soluzione è il danubio vegetariano, per un piatto meno scontato e più gustoso. La ricetta classica prevederebbe salumi, oppure una versione dolce con la crema. Questo invece avrà come protagonisti degli ortaggi. Questa scelta lo renderà anche più digeribile. Il danubio è inoltre adatto alle feste perché facilmente separabile, grazie alla sua forma.

Ingredienti

Per l’impasto del danubio vegetariano ci serviranno:

a) 550 gr di farina manitoba;

b) 7 gr di lievito di birra secco;

c) 10 gr di sale fino;

d) 230 gr latte intero;

e) 30 gr di zucchero;

f) 1 uovo

g) 4 cucchiai di olio extravergine d’oliva.

Per la farcitura ci serviranno invece:

a) 1 zucchina grande;

b) 50 gr di scamorza a cubetti;

c) 50 gr di spinaci;

d) 50 gr di ricotta;

e) 50 gr di pomodori secchi;

f) 40 gr di ricotta salata grattugiata;

g) 1 spicchio d’aglio;

h) 1 cucchiaio di patè di olive;

i) 1 cucchiaio di olio d’oliva;

l) 1 uovo per spennellare.



Iniziamo con il versare in una ciotola la farina, il lievito e lo zucchero. Procediamo mescolandoli insieme. Scaldiamo leggermente il latte per renderlo tiepido e versiamolo nella ciotola. Iniziamo ad impastare e aggiungiamo anche l’uovo. Senza smettere di amalgamare il composto, versiamo anche l’olio e il sale. Lavoriamo finché l’impasto non diventa morbido e liscio.

Passiamo il composto su una spianatoia e iniziamo a stenderlo e riavvolgerlo con le mani. Continuiamo per circa dieci minuti. Creiamo infine una sfera e riponiamola in una ciotola. Copriamo con una pellicola e lasciamo lievitare per almeno 2 ore.

Per il ripieno facciamo saltare la zucchina tagliata a pezzi con olio e aglio. Stesso procedimento facciamo per gli spinaci in una pentola separata. Dividiamo tutti gli ingredienti per la farcitura in diverse ciotole.

Passato il tempo, l’impasto sarà pronto. Mettiamolo in una spianatoia e dividiamolo in 25 sfere più piccole. Livelliamo i bocconcini per renderli dei dischi sottili. In ogni disco mettiamo dei condimenti alternandoli tra loro. Per esempio pomodori secchi con la ricotta in un disco, zucchine con la provola in un altro e così via. Quando tutti i dischi saranno pieni, chiudiamoli in modo da farli diventare di nuovo delle sfere. In una teglia foderata con carta forno, adagiamo le palline una accanto all’altra.

Copriamo con una pellicola trasparente e lasciamo a riposo a temperatura ambiente per un’ora. Dopo che il danubio si sarà gonfiato, spennelliamo la superficie con l’uovo. Inforniamo per 30 minuti a 180 gradi. Ed ecco che questa ricetta vegetariana ideale per un piatto facile e gustoso sorprenderà parenti e amici.

