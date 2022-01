Lasciate alle spalle le feste si ritorna alla vita frenetica e indaffaratissima di tutti i giorni. Tra lavoro, casa, famiglia e impegni vari capita spesso di avere poco tempo da dedicare alla cucina.

Inoltre capita di non avere voglia di mettersi ai fornelli e di non avere molte idee da portare in tavola. Ed è proprio in questi momenti che arrivano in nostro soccorso i tramezzini.

I tramezzini sono dei gustosi e veloci panini che appartengono alla famiglia dei così detti finger food. Vale a dire cibo da consumare con le mani. Una tipologia di cibo da preparare quando si ha poco tempo e in compagnia dei cuccioli di casa. I tramezzini infatti sono semplicissimi da realizzare e non richiedono l’uso di utensili pericolosi per i bambini.

Se andiamo di fretta e siamo alla ricerca di ricette facili e veloci da portare in tavola, ecco come preparare delle gustosissime melanzane al forno in 5 minuti buone come quelle fritte ma senza grassi.

Pochissimi carboidrati e solo 5 minuti per questi deliziosi tramezzini facili da preparare ideali per non passare ore ai fornelli

I tramezzini possono essere farciti con qualsiasi cosa si preferisca. Infatti proprio grazie alla loro versatilità sembrerebbero i salva cena ideali in quanto riescono ad esaudire i gusti di tutti.

A partire da quelli classici con prosciutto e formaggio, per la loro preparazione ci possiamo sbizzarrire con qualsivoglia ingrediente. Dunque via libera a salse varie, salumi e formaggi di ogni tipo, tonno e verdure. Se invece vogliamo realizzare tramezzini più leggeri sì a salumi vegetali, foglie di insalata pomodorini e formaggi spalmabili.

La ricetta che proponiamo oggi è una ricetta low carb ideale da preparare anche quando si sta seguendo un regime alimentare.

Tramezzini in forma

Ingredienti per 1 panino:

3 cucchiai di farina di mandorle;

½ cucchiaio di lievito;

2 cucchiai di burro;

1 uovo;

Procedimento per i tramezzini

In un pentolino sciogliamo il burro, aggiungere la farina e mescolare. Aggiungere l’uovo e il lievito a cui aggiungere un pizzico di sale del pepe e se si preferisce delle spezie. Versare il composto in un contenitore quadrato adatto al microonde. Infornare in microonde e lasciar cuocere per 1 minuto e mezzo. Lasciar raffreddare il composto 2 minuti e dividerlo a metà.

A questo punto non resterà che farcire il panino con quello che si preferisce, possiamo optare tra salse varie come l’hummus di ceci e l’affettato vegetale. Oppure preferire ingredienti più sostanziosi come salumi e formaggi.

Chicche di gusto

Per rendere il pane più croccante possiamo decidere di passarlo qualche minuto in padella con del burro e poi farcirlo.

Dunque, pochissimi carboidrati e solo 5 minuti per questi deliziosi tramezzini facili da preparare ideali per non passare ore ai fornelli.