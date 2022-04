Non sarebbe solo l’abuso di sale e salumi a far schizzare la pressione alle stelle ma anche questi alimenti sempre più usati e acquistati dagli italiani

Secondo le più recenti statistiche a nostra disposizione, 1 italiano adulto su 3 avrebbe problemi con la pressione alta. Sono tanti i motivi che concorrono a far salire eccessivamente la pressione del sangue, come ricordano anche gli esperti. Tra questi ci sono gli alimenti, anzi determinati alimenti e alcune cattive abitudini. Sicuramente lo stress che abbiamo incamerato negli ultimi mesi, ha concorso in maniera particolare a farci salire la pressione arteriosa. Anche perché crea un circolo vizioso che passa dal fumo all’alcol, da una dieta piena di schifezze alla mancanza di sport. Giusto per fare un semplicissimo esempio: siamo arrabbiati e ci tuffiamo in un pacchetto di patatine, con annessa bibita gasata o birra. Sicuramente alla nostra pressione arteriosa, farebbe meglio una mela col succo d’arancia. Non sarebbe solo l’abuso di sale e salumi. Andiamo proprio a vedere una categoria di alimenti che potrebbe contribuire in maniera elevata a farci alzare la pressione arteriosa.

Un convegno sportivo l’occasione per parlarne

Poco prima che scoppiasse la Pandemia, l’American Heart Association, una delle istituzioni internazionali più eminenti in materia di medicina del cuore, aveva lanciato un’allerta. Approfittando, fatalità di una convention durante una giornata dedicata allo sport nelle università americane, fucine di campioni. Ricordando l’importanza di fare sport, senza usare droghe e possibilmente non fumando e non abusando di alcol, aveva puntato il dito sull’abuso del sale. Purtroppo per loro, gli americani, che amano all’eccesso hamburger e patatine, sono uno dei popoli col più alto tasso di colesterolo alle stelle e pressione sanguigna elevata. Ma, nello specifico, visto che sono anche il popolo dei cibi preriscaldati, surgelati, precotti e pieni di additivi, il messaggio d’allarme era riferito ad alcuni alimenti in particolare.

Sono molte delle zuppe pronte, dei minestroni solo da scaldare e delle varie vellutate i pericoli da non sottovalutare. Ricordando che non curare la pressione alta significherebbe esporci a rischi di malattie del cuore, attenzione all’eccesso di sodio. Che abbonda proprio in questo tipo di alimenti, che anche gli italiani hanno imparato a usare e amare negli ultimi anni. Quindi non solo questo abuso ma anche portare in tavola troppo spesso zuppe e minestroni pronti, soprattutto in busta e lattina, che potrebbe alzarci la pressione arteriosa alle stelle. Stiamo attenti alle etichette e agli ingredienti per tutelare la salute di tutta la famiglia.

