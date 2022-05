L’incubo di chiunque vada in vacanza è fare la valigia. Infatti, se non prepariamo un piano prima di iniziare potremmo fare degli errori. Con molte situazioni da considerare, dimenticarsi qualcosa potrebbe addirittura rovinare la nostra vacanza. Soprattutto se si deve prendere l’aereo, che prevede regole molto rigide sugli oggetti che si possono portare nel bagaglio a mano.

Vediamo insieme alcuni degli errori più comuni che si fanno nell’organizzazione della valigia.

Questi 4 errori nel preparare la valigia che tutti facciamo potrebbero rovinare la nostra vacanza

Il primo e più comune è quello di aspettare fino all’ultimo momento. Infatti, quando siamo stressati non riusciamo a pensare chiaramente. Questo porta a mettere in valigia molto più di quello che ci serve. Spesso dimenticandoci quello di cui abbiamo effettivamente bisogno. Il metodo migliore è quello di preparare i nostri bagagli almeno tre giorni prima. Facciamo una lista di tutto ciò di cui abbiamo bisogno per evitare di scordarci qualcosa.

A proposito di lista, il secondo errore è proprio quello di buttarla via. Le indicazioni che ci siamo dati all’inizio saranno estremamente utili al ritorno. Infatti, ci permetteranno di non dimenticarci nulla di importante. Iniziamo a preparare la valigia per il ritorno il giorno prima e rileggiamo la lista il giorno di partenza. Così saremo sicuri di lasciare indietro nulla di ciò che ci siamo portati.

Quando prepariamo vestiti e oggetti, ricordiamoci sempre di eventuali acquisti futuri. Spesso ci dimentichiamo di questa possibilità e riempiamo la valigia il più possibile. Al ritorno però ci troviamo senza spazio per i souvenir e dobbiamo trovare una soluzione all’ultimo minuto. Soprattutto se dobbiamo prendere l’aereo, il peso e la dimensione del bagaglio possono essere un grosso problema. Una soluzione è quella di riempire un sacchetto con materiale che butteremo via una volta arrivati a destinazione. La stessa borsa sarà poi utilizzata per i nostri souvenir.

Controllare il meteo

Certe volte presi dall’eccitazione di partire ci dimentichiamo di controllare il meteo. Oppure lo controlliamo solo un paio di giorni se la vacanza è lunga. Un errore da non sottovalutare ovviamente, perché potremmo trovarci senza i vestiti necessari. Soprattutto per alcune mete esotiche. Per esempio in Thailandia l’estate è estremamente piovosa. Se non ci organizziamo perché convinti che farà bel tempo, ci troveremo davanti a una brutta sorpresa.

Abbiamo visto questi 4 errori nel preparare la valigia che facciamo prima di viaggiare. Evitarli ci aiuterà a vivere al meglio le nostre vacanze senza stress.

Lettura consigliata

Ecco come creare più spazio in valigia in modo facile e veloce quando abbiamo molti vestiti, oggetti e scarpe da portare con noi in vacanza e nei viaggi