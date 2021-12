Quella appena conclusasi è stata una settimana difficile per il Ftse Mib Future che in extremis lascia una porta aperta ai rialzisti. Settimana scorsa scrivevamo che c’erano tutte le condizioni per una ripresa del rialzo del Ftse Mib Future, ma anche di fare attenzione alla chiusura settimanale.

Dopo una serie di alti bassi che hanno caratterizzato l’intera settimana, la chiusura settimanale lascia aperta la porta a tutti gli scenari. Come vedremo, infatti, le quotazioni si trovano su livelli critici tali che basta pochissimo per far pendere la bilancia o dalla parte dei rialzisti o da quella dei ribassisti.

Settimana difficile per il Ftse Mib Future che in extremis lascia una porta aperta ai rialzisti: le indicazioni dell’analisi grafica

Alla chiusura del 17 dicembre il Ftse Mib Future ha visto chiudere le sue quotazioni a 26.482 in ribasso dello 0,76% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con una variazione al ribasso dello 0,85%.

Time frame giornaliero

Vista l’incertezza che regna nel medio/lungo periodo, si veda il commento al time frame settimanale e mensile, l’andamento di breve termine è quello che detta la linea. Bisogna, però, avere la consapevolezza che su questo time frame la probabilità di avere falsi segnali è più alta rispetto agli altri che consideriamo normalmente.

La proiezione in corso è rialzista, ma stenta a decollare. Sono ormai un po’ di sedute, infatti, che le quotazioni si muovono all’interno del trading range 26.436 – 27.214. Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati dalla linea continua, mentre al ribasso dalla linea tratteggiata.

Prima di concludere facciamo notare come la seduta di venerdì 17 dicembre è stata molto importante. Le quotazioni, infatti, hanno cercato di rompere al ribasso il supporto in area 26.436, ma in chiusura di seduta il livello ha tenuto dando fiato alle speranze dei rialzisti.

Time frame settimanale

A dettare legge sul time frame settimanale è ancora la barra del 22 novembre. Tutte le settimane successive, infatti, sono state di inside. Rimane, quindi, valido quanto scritto nelle settimane precedenti

Con la chiusura settimanale inferiore a 27.235 si sono create le condizioni per un ritorno in area 24.530. Su questo livello, poi, si decideranno le sorti di medio periodo del titolo. Già in passato, infatti, questo supporto ha frenato la discesa delle quotazioni e, quindi, potrebbe farlo nuovamente. In questo caso si potrebbe ripartire verso gli obiettivi indicati in figura. Solo una chiusura inferiore a 24.520 metterebbe in crisi lo scenario rialzista facendo invertire al ribasso la tendenza in corso.

Time frame mensile

La chiusura di novembre è stata inferiore a 26.463 dando un segnale negativo. Tuttavia, il mese di dicembre sta dando chiari segnali di recupero. In questo caso potrebbe riprendere il percorso rialzista che ha come obiettivo massimo area 37.070.