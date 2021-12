Molti si lamentano dei social network sostenendo che causerebbero un’inutile perdita di tempo. Questo ragionamento parte dal presupposto che non sia possibile utilizzarli per scopi positivi e creativi. Invece l’esistenza di milioni di utenti propositivi ed attenti sembrerebbe dimostrare il contrario. Esistono ottime opportunità interessanti in grado di fornirci tantissime idee. Queste potrebbero diminuire il tempo sprecato, anziché aumentarlo. Inoltre acuirebbero il nostro spirito critico. Ad esempio, ci sono molti account Instagram dedicati alle idee natalizie.

Seguirle potrebbe riempirci la testa di spunti e di idee gioiose, magari risolvendo tanti dubbi di design. Infine, potrebbe aumentare la nostra consapevolezza nel partecipare al periodo natalizio. D’altronde, vedere altri esseri umani prodigarsi per realizzare qualche attività che ci piace è gratificante. Non solo riviste e passaparola ma ecco dove riempirsi fin sopra i capelli di idee gratuite su Natale e decorazioni.

Alberi spettacolari

Iniziamo dunque dalla pagina più classica che ci sia. Christmas vintage, se considerata da un punto di vista funzionale, potrebbe sembrare non avere alcuna utilità. È una pagina realizzata da centinaia di cartoline e rappresentazioni in stile classico. Il tono è quello dei bigliettini degli anni ’50. Luci soffuse, abiti confezionati, bambini sorridenti e pettinati sotto la neve. Eppure, averla tra le pagine che ci compaiono in bacheca è un lieto esempio del candore di questi giorni. D’altronde, se circa 47 mila persone seguono questa pagina ci sarà pure un motivo.

Molto più audace e giovanile, la pagina Christmas.idea è un turbinio di colori e suggestioni. L’oggetto del materiale proposto è il più vario: giocattoli, vestiti abbinati, regalini, tazze e spuntini. Le persone condividono ciò che per loro rappresenterebbero le festività. Possono essere salotti di appartamenti oppure dei biscotti colorati della pasticceria. In comune c’è il Natale ed il fatto che possono fornirci molte idee originali all’interno dei vari ambiti.

Non solo riviste e passaparola ma ecco dove riempirsi fin sopra i capelli di idee gratuite su Natale e decorazioni

Concludiamo infine con la pagina regina del settore. Christmastreeideas è un profilo che conta infatti ben 149 mila follower. La descrizione utilizzata racconta lo spirito della pagina. “Ho un po’ di idee da proporre per l’albero di Natale”. Da quel giorno sono state pubblicate circa 1.000 foto di alberi di Natale di tutti i tipi, forme e colori provenienti dal Mondo. Immergersi tra gli scorci pittoreschi dei salotti di tanti splendidi alberi è un vero divertimento per gli occhi. Nonché un esercizio di stile per la nostra fantasia. È incalcolabile il numero di quanti prendono questa faccenda così seriamente. I risultati sono dei veri capolavori di stile e design. Nulla infine ci impedisce di realizzare un albero low cost riciclando oggetti per fare invidia ai vicini.