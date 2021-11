Gli orecchini sono un accessorio irrinunciabile per ogni donna, perché dà carattere e stile davvero ad ogni outfit. Anche i look più semplici e minimal, grazie a questo accessorio, si possono trasformare in qualcosa di unico.

Se vogliamo stupire al nostro passaggio, ecco gli orecchini di tendenza da indossare questo inverno che tornano direttamente dai nostri amati anni ’80.

Tornano dagli anni ’80 questi orecchini intramontabili, iconici e originali che possiamo finalmente sfoggiare per un look alla moda

La moda sta puntando i riflettori sui decenni passati per riproporre in versione vintage e glamour dei capi intramontabili. Abbiamo già visto che torna questa gonna comodissima, elegante e passepartout che sta bene davvero a tutte e molte la stanno già indossando. Ma non è la sola.

Dagli anni ’80 arriva anche un accessorio che possiamo finalmente tirare fuori dal cassetto e sfoggiare con orgoglio: gli orecchini XXL.

Dalle dimensioni extra large per un effetto wow, gli orecchini XXL spezzano il look per dargli carattere e stile. Lunghi, grandi e vistosi, anche i brand di moda più celebri come ad esempio Yves Saint Laurent li stanno riportando in auge.

Si può giocare non solo con la dimensione, ma anche con i colori, le forme e soprattutto i dettagli. Quest’inverno fanno da padroni cristalli, perline, pietre e ciondoli con il logo del brand, per lasciare uno spazio senza limiti a ogni personalità.

Tornano dagli anni ’80 questi orecchini intramontabili, iconici e originali che possiamo finalmente sfoggiare per un look alla moda. Per renderli ancora più riconoscibili e dar loro lo spazio che meritano, optare per un’acconciatura che li lasci liberi di muoversi. Quindi, va benissimo tenere i capelli sciolti, ma con i ciuffi davanti portati indietro, oppure raccogliere in uno chignon o in una coda l’intera chioma.

Per un total look alla moda basta seguire questi semplici abbinamenti

Le passerelle dicono sì ai colori accesi e ai contrasti, da bilanciare tra vestiti e accessori. Dal blu elettrico all’oro al rosso, sono tanti i colori tra cui scegliere per uno stile che non passa di certo inosservato. L’abbinamento ideale vede un capo colorato con un accessorio più neutro o viceversa, per dare personalità senza perdere l’armonia.

Un altro accessorio che torna sulle passerelle è questa borsa comoda, pratica, ma assolutamente glamour che davvero tutte possiamo indossare. Per completare il nostro total look alla moda, ecco il taglio che stanno chiedendo tutte al parrucchiere perché sta veramente bene su ogni viso.