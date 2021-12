Le feste sono il momento ideale per indossare finalmente capi e accessori che per il resto dell’anno rimangono chiusi nell’armadio. Infatti, spesso non troviamo l’occasione giusta per sfoggiarli senza sentirci a disagio o fuori luogo.

È anche per questo che attendiamo il Natale con tanta trepidazione, perché è il giorno in cui possiamo indossare il meglio del nostro guardaroba.

Se poi guardiamo alle tendenze, questo Natale è il momento migliore per recuperare dal cassetto un accessorio chic che anche la star stanno amando.

Non il cerchietto ma è questo l’accessorio per capelli da indossare a Natale che anche le star stanno amando

La regina della bellezza Nicole Kidman ha mostrato ancora una volta la sua eleganza alla première del film “Being the Ricardos”, che arriva su Amazon Prime Video il 21 dicembre 2021.

Oltre ad aver scelto una morbida acconciatura semi raccolta, l’attrice ha dato un tocco finale di romanticismo con l’accessorio trendy di queste feste.

Nella sua semplicità, è raffinato e davvero alla portata di tutte perché pratico ed economico. Questo accessorio iconico che si può avere con pochi euro è il fiocco di velluto.

Da portare nell’elegante nero, nel rosso delle feste o in colori più audaci, ha la capacità di circondare la chioma di raffinatezza bon ton. Non il cerchietto ma è questo l’accessorio per capelli da indossare a Natale che anche le star stanno amando, perfetto per le feste.

Abbiamo visto che il velluto è il tessuto morbido come lana da scegliere questo inverno anche per un vestito caldo, ma elegante e alla moda. Il consiglio sempre valido è quello di non esagerare e, anzi, giocare con i contrasti. Vediamo subito come.

Come abbinare il fiocco di velluto per un outfit armonico ed elegante

Se si sceglie il fiocco di velluto, è meglio optare per un vestito dalla texture più fine, come la seta, oppure costellato di paillettes. In alternativa, scegliere il vestito di velluto e lasciare la chioma sciolta o semi raccolta, ma senza accessori vistosi.

Gli orecchini abbinati al fiocco potranno essere piccoli o in formato XXL, l’importante è che siano luccicanti, per controbilanciare l’opacità del velluto.

Per qualche consiglio in più, ecco come indossare i gioielli dopo gli anta con questi favolosi abbinamenti perfetti a 50 come a 60 anni.

Se i dettagli sono importanti, allora non dobbiamo rinunciare al parrucchiere. Chiediamogli non solo balayage e shatush, ma questa colorazione strepitosa per l’inverno per schiarire e illuminare i capelli.