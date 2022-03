È tempo di rispolverare il guardaroba e mettere nell’armadio i nuovi capi per la stagione primaverile da sfruttare nelle giornate più calde. Dovremo conservare con cura e piegare piumini e giubbotti per poterli riutilizzare il prossimo inverno.

Mentre finalmente potremo indossare abiti più leggeri e giacche alla moda come quelle in pelle, ecopelle e spolverini. Ma questo periodo è caratterizzato da un indumento che sta spopolando più che mai, il blazer.

Sono davvero tanti i modelli che possiamo scegliere, per le serate più importanti, cene tra amici o semplicemente per svolgere commissioni giornaliere. La versatilità di questa giacca è sorprendente, perché è adatta a qualsiasi età e si abbina a molti outfit, donando uno stile unico.

Per un look raffinato e di classe oltre il blazer anche questo trench da abbinare su tutto e ideale anche a 50 anni

Perfetti per chi ha 20 anni ma anche adatti a chi ha superato gli “anta” e non vuole rinunciare allo stile più trendy del momento. Non importa avere un fisico statuario e snello, perché anche con qualche chilo in più potremo nascondere i difetti.

Troviamo i tagli più maschili e oversize, da mettere con capi più casual, con delle sneakers o degli stivaletti scamosciati.

Anche la versione più sofisticata in pelle è un capo da tenere nell’armadio, anche da accoppiare con dei semplici jeans e una camicia a fantasia.

Per le occasioni più particolari ed esclusive, il blazer smoking rende l’intero outfit elegante e di grande stile, anche sopra un vestito lungo o midi.

Quello a doppiopetto o a quadretti, invece, è un classico evergreen da indossare per qualsiasi tipo di evento e con qualsiasi indumento, più elegante o sportivo.

Per chi vuole distinguersi e manifestare la propria personalità senza freni, poi, via libera ai blazer super sgargianti dai colori più eccentrici e allegri.

I modelli alla moda

Per un look raffinato e di classe e seguire le tendenze del momento, non solo dovremo indossare il blazer, ma non potremo rinunciare al trench.

Un soprabito che probabilmente non è passato mai di moda, esiste fin dalla fine del 1800 e poi indossato dalle grandi star come Greta Garbo e Audrey Hepburn.

Esiste nella versione più lunga, come un impermeabile, o più corta, l’importante è indossarlo con stile. Aperto o chiuso e allacciato in vita, riesce a essere un accessorio estremamente chic, anche se indossato con dei jeans o un tailleur classico.

Quest’anno si arricchisce di nuovi e sgargianti colori, oltre il classico beige, dal rosa cipria al verde acceso, comprese le tonalità pastello.

Non mancano in commercio anche i modelli in pelle o le fantasie a quadrettoni, accattivanti e molto femminili.

