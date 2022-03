Molti non conoscono i metodi per piegare giubbotti, giacche e piumini invernali per conservarli al meglio senza rovinarli

È tempo di pensare alla stagione primaverile, che finalmente è arrivata, per poter fare tutte le pulizie generali di casa, compresi armadi e cassettoni.

Solitamente, è una cosa da fare nel momento in cui dobbiamo mettere via gli indumenti più pesanti, per fare spazio a quelli più freschi. In questo modo sarà più semplice rispolverare gli scaffali e usare anche dei prodotti naturali per detergere con efficacia.

Quindi, potremo posizionare dei profumatori fai da te nei vari angoli nascosti, in grado di tenere lontano anche insetti e tarme.

Per fare un cambio stagione come si deve e riporre capi imbottiti, esistono diversi trucchetti, anche se molti non conoscono i metodi per piegare giubbotti all’interno dei contenitori appositi.

Sicuramente non dovremo più utilizzare trapunte e piumini a giacche imbottite per ripararci dal freddo, quindi non resterà che dare una pulita prima di conservarli per qualche mese.

Prima il lavaggio

Prima di collocare giubbotti e piumini in altri punti della casa o nelle scatole, sarebbe meglio spolverarli o anche lavarli in lavatrice, se si tratta di tessuti che prevedono questo metodo. Qualora contengano all’interno piume, che rendono il capo morbido e soffice, potremo fare un lavaggio delicato, utilizzando dei detersivi specifici per l’imbottitura.

Sarebbe meglio non attivare la centrifuga e optare per temperature basse, facendo attenzione che non ci siano tracce di ammorbidenti o residui di precedenti lavaggi.

Per asciugarli, invece, possiamo metterli all’aria aperta, muovendoli più volte, in modo da ridare la forma originale. In alternativa, usiamo l’asciugatrice inserendo all’interno delle palline da tennis o quelle apposite.

Qualora fossimo incerti sull’esito, allora affidiamoci ad una lavanderia, che ha tutti gli strumenti adatti per farli ritornare come nuovi. Non appena i nostri capi e trapunte saranno perfettamente asciutti e detersi, potremo pensare di metterli al riparlo da polvere, sporco e umidità.

Molti non conoscono i metodi per piegare giubbotti, giacche e piumini invernali per conservarli al meglio senza rovinarli

Per non rovinare questi tipi di capi e schiacciarli eccessivamente, richiuderli all’interno di sacchetti sottovuoto, spesso non è l’idea migliore. Sia perché potremmo eliminare o deformare l’effetto “gonfio” e morbido dei piumini, sia perché la mancanza di aria potrebbe impedire la traspirazione naturale del materiale.

Allora pieghiamo come fosse una camicia il nostro soprabito invernale, senza stropicciarlo troppo o fare troppe pieghe, evitando di schiacciarlo.

Per favorire la giusta areazione, sarebbe meglio avvolgerli all’interno di un lenzuolo o sacco di cotone o di lino, scongiureremo anche il proliferare di batteri.

L’ulteriore accorgimento è tenerli in luoghi che siano privi di umidità, meglio sempre dentro casa in stanze asciutte e all’interno dell’armadio o di scatole.

Approfondimento

Come lavare e togliere la puzza di sudore e cattivi odori dal giubbotto e giacca di pelle senza lavaggi in lavatrice