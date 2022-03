Il mese di marzo sta per concludersi e la primavera è ufficialmente ormai arrivata. Tra meno di un paio di giorni entreremo nel mese di aprile. Il mese della Pasqua, nonché quello che fa pensare davvero alla stagione primaverile. D’altra parte, ad aprile, è quasi certo che l’inverno sia ormai solo un lontano ricordo. Soprattutto da metà mese in avanti, il clima diventa stabilmente mite e gradevole in gran parte d’Italia. Il rischio gelate sarebbe da escludere praticamente quasi ovunque. Tutti sappiamo bene che, in orto e giardino, c’è un calendario preciso da rispettare. Ogni mese è infatti particolarmente indicato per l’esecuzione di lavori specifici. In pieno inverno, ad esempio, ci si è dedicati alla potatura di varie piante.

Per il mese che sta per concludersi, ecco i lavori più adeguati da svolgere. Li dovremmo tenere in considerazione per questi ultimissimi giorni di marzo e per le prime giornate di aprile, soprattutto nelle zone in cui fa ancora un po’ freddino. Nonostante il calendario delle semine, è infatti importante considerare le differenze che ci sono tra le varie fasce climatiche. Premesso ciò, andiamo quindi a scoprire quali ortaggi possiamo piantare in aprile.

Cosa coltivare nell’orto ad aprile oltre a verza e basilico più qualche consiglio su trapianto e concimazione

Durante il mese di aprile possiamo seminare tanti ortaggi. Anzitutto, possiamo piantare diverse varietà di insalata, come l’indivia, la lattuga, la rucola, la cicoria da taglio, la scarola e la valerianella. Questo è poi il periodo giusto anche per le biete da costa, le erbette e la barbabietola. Possiamo inoltre mettere a dimora anche carote, cardi, carciofi, rape, cipolle, rapanelli e spinaci. Nel mese di aprile si impiantano anche i bulbilli di aglio, cipolle e patate. Senza dimenticare, infine, verza e cappuccio. Aprile è anche un buon periodo per procedere col trapianto di alcuni legumi. In particolare, fagioli, ceci e fagiolini. Per quanto poi riguarda le erbe aromatiche, in aprile, oltre al basilico, potremmo piantare il prezzemolo.

Occhio a Cucurbitacee e Solanacee

Teoricamente, con le miti temperature di aprile, sarebbe anche ora di piantare le Solanacee, ovvero pomodori, peperoni e melanzane, ed anche le Cucurbitacee, come zucche, zucchine, cetrioli, angurie e meloni. Tuttavia, bisogna fare attenzione, perché si tratta di verdure prettamente estive che temono le gelate tardive. Soprattutto chi vive al nord Italia dovrebbe quindi attendere la fine del mese. Sarebbe altrettanto consigliato proteggere le piantine con del tessuto non tessuto.

Consigli utili per la preparazione del terreno

Abbiamo così visto cosa coltivare nell’orto ad aprile. In ogni caso, è bene ricordare che, prima di procedere, il terreno va preparato bene. Come prima cosa, bisogna vangare in profondità in modo da spaccare le zolle di terra e assicurare un buon drenaggio. Procedere poi con una opportuna concimazione in base al tipo di suolo e delle coltivazioni previste. Queste operazioni andrebbero fatte alcune settimane prima di procedere con la semina e quando la terra non è eccessivamente bagnata e neppure troppo secca.

