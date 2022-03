L’Autorità ARERA comunica che dopo 18 mesi dall’ultima volta, approva la prima riduzione delle bollette. La diminuzione è pari al 10,2% per la luce e al 10% per il gas. Una piccola grande conquista che rappresenta un ristoro per gli utenti. Nel dettaglio, ci parla della «misura straordinaria» il Presidente dell’ARERA Stefano Bosseghini. La bolletta sarà alleggerita per circa 30 milioni di utenti domestici e sei milioni di imprese. Bosseghini evidenzia anche l’impegno del Governo che «conferma l’azzeramento degli oneri generali e la riduzione IVA per il Gas». Intanto la crisi del mercato energetico si prevede possa «rientrare tra la fine del 2022 e il 2024».

Quali sono le nuove tariffe per il trimestre aprile giugno?

«Nonostante nuovi record al rialzo dei prezzi all’ingrosso registrati dopo l’invasione Russa dell’Ucraina, i dati sugli andamenti attesi nel II trimestre dell’anno portano ad un calo dei prezzi di tutela per l’energia elettrica e il gas naturale, il primo dopo un anno e mezzo. Il secondo trimestre 2022 vedrà una riduzione per la famiglia tipo con contratto di tutela del -10,2% per la bolletta dell’elettricità. Del -10% per la bolletta del gas con effetti anche per i clienti nel libero mercato».

Riduzione di luce e gas del 10% circa, l’impegno dell’Autorità di Regolazione per l’Energia a favore di famiglie e imprese. Immaginiamo gli sforzi orientati all’utenza… Come siete giunti a definire tali obiettivi?

«La riduzione del 10,2% dell’elettricità è dovuto in massima parte alla diminuzione dei costi di acquisto dell’energia. A questo si aggiungono le misure del Governo di azzeramento degli oneri generali per 3 miliardi di euro, come già accaduto negli ultimi trimestri. Inoltre abbiamo esteso e potenziato il Bonus per le famiglie in difficoltà».

Per il gas invece?

«Il segno meno per il gas pari al 10% è dato sia da una leggera flessione per l’approvvigionamento della materia prima sia da una forte riduzione fatta da ARERA. Abbiamo diminuito una componente degli oneri di sistema. Poi c’è la riduzione dell’IVA da parte del Governo anche per questo trimestre per 35 milioni di famiglie e microimprese».

Queste riduzioni saranno mantenute anche per i trimestri successivi? E per quanto tempo si prevedono le ripercussioni del conflitto Russia-Ucraina sull’andamento dei prezzi dell’energia?

«Sui prossimi trimestri quello che possiamo dedurre oggi dalle quotazioni forward (proiettate in avanti, ndr) dei prodotti energetici è un rientro graduale della crisi fra la fine del 2022 e il 2024. Presumibilmente, i prezzi del gas naturale si manterranno più alti della media storica degli ultimi anni. La guerra e l’accelerazione sui meccanismi italiani ed europei sull’affrancamento dalle forniture russe sono ulteriori elementi che andranno ad incidere sulla formazione dei prezzi di approvvigionamento».

L’utenza, anche solo per un forte senso di paura e incertezza, ha ridotto i consumi su più fronti… Per il settore energia, abbiamo qualche elemento di rassicurazione?

«Efficientare i consumi evitando gli sprechi o utilizzando luci e apparecchi elettrici a risparmio energetico è comunque un comportamento utile non solo per le tasche ma anche per l’ambiente e la sostenibilità, quindi è una buona abitudine. In una situazione oggettivamente straordinaria, con un conflitto in atto e una volatilità mai registrata in precedenza sui mercati energetici, ARERA ha deciso di adottare misure straordinarie a favore dei consumatori. Questo sia per il mercato tutelato sia per il mercato libero, riducendo questa componente UG2 legata agli oneri di sistema gas. Una misura di riduzione, a vantaggio di tutti i clienti, che si applica alla fascia di consumi fino a 5 mila metri cubi/anno».

Riduzione di luce e gas del 10% circa, l’impegno dell’Autorità di Regolazione per l’Energia a favore di famiglie e imprese nell’attesa che la situazione di contesto possa migliorare. Lo scenario geopolitico internazionale ha il suo peso. Intanto nei palazzi che contano c’è un gran da fare per alleggerire il più possibile il caro bollette.

