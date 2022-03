La primavera mette di buon umore non solo perché cominceremo a goderci le belle giornate all’aperto, ma finalmente non dovremo indossare strati su strati per ripararci dal freddo.

Rispolveriamo tutti i vestiti di mezzo tempo per rimanere più freschi e conserviamo piumini e giubbotti invernali. È il momento di togliere dagli scatoli le giacche di pelle, abiti in cotone e, per i più intrepidi, anche qualche sandalo.

Quindi, dovremo capire cosa andrà di moda per preparare il nostro armadio al meglio e non rimanere impreparati. Sicuramente, oltre i classici colori bianco e nero, ci sarà spazio per le tinte coloratissime e sgargianti, per le tonalità pastello, da abbinare sempre ai nostri colori di base.

Ritornano dal passato ancora più belli questi 2 accessori alla moda che spopoleranno in primavera e in estate

Avremo tante possibilità per quanto riguarda l’abbigliamento, che quest’anno propone svariati tessuti e tendenze, che accontenteranno tutti i gusti e le necessità.

Anche i dettagli completeranno il nostro outfit, senza lasciare nulla al caso. Verranno rispolverate vecchie glorie retrò ma arricchite in chiave assolutamente moderna.

È il caso del nuovo cinturino che spopolerà per tutta la stagione primaverile ed estiva, dove la particolarità sarà un comodo portacellulare.

Questa piccola cintura è vintage nell’aspetto, ricorda un po’ l’abbigliamento da aviatore, ma il tocco futuristico e fashion è questo borsello da cellulare agganciato.

Esiste in diverse versioni con più taschini per riporre anche cuffie e caricabatterie, oppure minimal. Si indossa all’altezza della vita e servirebbe a chiudere giacche e blazer.

Si abbina perfettamente a tutti i tipi di look, con un semplice jeans a zampa o con dei leggings casual, ma anche con un outfit più formale.

Ma se ci stiamo chiedendo dove riporre il resto delle cose, va specificato che il trend del momento consiglia di indossare un’altra borsa principale, adatta alle nostre esigenze.

La borsa chic

Insieme alla cintura, sarà protagonista anche la borsa a forma di cuore.

Assolutamente pop e allegra la borsa a cuore, romantica e femminile, è totalmente ispirata ai mitici anni ’90., ma con riferimenti al moderno.

I grandi marchi già propongono esemplari chic e particolari, i colori spaziano dal rosa classico al total black intramontabile.

Rigide o più morbide, ma sempre di piccole dimensioni, da tenere a tracolla o da reggere con la mano grazie a cordoncini o manici. Impreziosita con perle e strass per le serate, più semplici ma sempre glamour per sfoggiarle al mattino o di pomeriggio.

Dunque, ritornano dal passato ancora più belli questi 2 accessori con nuovi dettagli, da mettere subito nell’armadio.

Approfondimento

Ecco i modelli di borse di tendenza questa primavera, per essere sempre alla moda a tutte le età e occasioni