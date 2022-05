Potrebbe essere di nuovo un’estate all’insegna del look coraggioso e anticonformista. C’è tanta voglia di tornare alla libertà e sprigionare finalmente tutte le idee innovative. Abbiamo visto che nel campo della moda torneranno alla ribalta colori shock come il rosa e il verde smeraldo. Così come in spiaggia, l’audacia prenderà la forma dei bikini. Allo stesso modo, anche il look degli occhiali, che ormai si abbina al vestiario è previsto più coraggioso che mai. Avevamo visto in precedenza in questo articolo quali sarebbero stati i tagli più in voga nelle prossime settimane, partendo dalla primavera. Oggi ci occuperemo invece di colori e sfumature che potrebbero spopolare di qui alle prossime settimane.

Un look internazionale con tanta voglia di rilancio

Come accennavamo sopra gli hairstylist di tutto il Mondo vogliono testimoniare anche nel colore e nelle sfumature del capello la rinata voglia di libertà. Prepariamoci quindi a nuove sperimentazioni, abbinate alla classicità, rivista in base alle tendenze più moderne. Come accade già da tempo, occhio non solo alla televisione, ma anche al cinema e al web. Dove tra icone e influencer potremmo trovare anche il look che fa per noi. Un’idea su tutte: delle sfumature molto intense che variano dalla mandorla al cioccolato.

Attenzione al ritorno al biondo più sofisticato con orientamenti allo champagne. Tanti effetti luminosi per chi ha voglia di stupire e piacere.

Per un look più giovanile e audace l’estate 2022 suggerisce non solo i tagli capelli ma anche questi colori e sfumature che spopoleranno donando una femminilità unica

Scommettono anche su 4 colorazioni in particolare i parrucchieri internazionali:

il biondo nordico e scandinavo;

il castano caramello;

il “milk chocolate”, o cioccolato al latte;

il “dark chocolate”, o cioccolato scuro per un look molto “noir” che potrebbe ben abbinarsi all’abbronzatura.

Non dimentichiamoci però assolutamente della voglia di luminosità

Per un look più giovanile e audace l’estate 2022 propone comunque anche di rimanere sulla via del capello luminoso. Attenzione alla nuova tecnica che sta spopolando non solo tra le dive, ma anche tra le influencer: il foilayage.

Una tecnica adottata nei grandi saloni e che mette in risalto la naturalezza del capello attraverso una schiaritura non invasiva. Anzi, talmente bella da poter essere adottata tutto l’anno. Il suo nome deriva dall’uso dei fogli di lamina tradizionali, uniti alla tecnica del balayage.

