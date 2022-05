Consumare frutta e verdura di stagione è importantissimo all’interno di un’alimentazione sana e completa. Uno degli ortaggi che è possibile raccogliere e gustare a maggio sono le bietole o biete da coste. Le sue proprietà nutrizionali sono molto interessanti ed è così che dobbiamo cucinarla se cerchiamo un contorno sfizioso e veloce.

Ingredienti per la preparazione

600 grammi di bietola;

olio d’oliva q.b.;

Parmigiano grattugiato a piacere;

pangrattato (o mollica di pane raffermo) q.b.;

uno spicchio d’aglio;

sale e pepe a piacere.

Questa ricetta si prepara velocemente in padella e con queste dosi è possibile preparare 4 porzioni da servire come contorno a carne o pesce.

Prima, però, qualche cenno sulla sua pulizia. Non si tratta di un’operazione difficile, ma serve conoscere il modo giusto di farlo per abbattere gli sprechi. Il risparmio alimentare è una componente importantissima dell’economia domestica e abbattere gli sprechi è fondamentale per far quadrare i conti.

Vediamo come pulire le bietole a coste e una ricetta veloce per cucinare le foglie gratinate in padella con il pangrattato

Basterà semplicemente tagliare con un coltello l’estremità finale che unisce le varie diramazioni delle foglie. Eliminare, poi, le foglie esterne che appaiono troppo danneggiate. Quindi, sciacquare le rimanenti in modo accurato sotto l’acqua corrente.

Per eliminare tutta la terra è opportuno procedere a uno o due lavaggi sotto l’acqua. Alcuni preferiscono immergere le foglie nell’acqua per almeno 2 ore. Questo piccolo trucchetto sembrerebbe fondamentale per far tornare le foglie al loro aspetto tipico della raccolta. Dopo l’ammollo, le foglie apparirebbero sode e ben tese.

Una volta compreso come pulire le bietole a coste senza impiegare troppo tempo, come cucinarle velocemente in padella con una perfetta gratinatura?

Pochi e semplici passaggi

Questo contorno veloce si prepara in padella e permette di ottenere la tipica consistenza della gratinatura. Basterà tagliare la bieta senza troppa accuratezza e collocarla in una padella capiente, aggiungendo un po’ d’acqua.

Collocare la padella sul fuoco e coprirla con un coperchio. Cuocere a fuoco medio fino al suo appassimento e mettere da parte.

Nella stessa padella, aggiungere olio e aglio e saltare pochissimi minuti a fuoco alto. Quindi, unire la bieta, eliminare l’aglio e aggiungere il Parmigiano e il pangrattato (o la mollica rafferma di pane).

Attendere il formarsi di una crosticina simile alla gratinatura in forno e, poi, servire ben calda, dopo averla salata e pepata a piacere.

Il consiglio è di aggiungere qualche giro d’olio extravergine d’oliva a crudo per esaltarne il sapore.

