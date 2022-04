Saremmo anche un popolo di santi, poeti e navigatori, ma cuochi e stilisti, dove li mettiamo? Quanto talento nasconde questo Paese, che troppo spesso fa parlare di sé per i difetti e non per i pregi. Probabilmente, come accadeva anche ai nostri grandi artisti di un tempo, fa più rumore 1 sbaglio di 10 azioni meritevoli. Alle volte noi stessi siamo i primi a brontolare per la qualità di vita della nostra amata Italia, eppure anche la recente Pandemia ha insegnato al Mondo quanto possa essere forte lo spirito italiano. Ci siamo anche ritrovati popolo di calciatori, soprattutto nel 1982 nel 2006, quando a sorpresa, ci siamo portati a casa la vittoria dei mondiali.

Ci ritroviamo appassionati di moda tutti i giorni, visto che siamo i più imitati e copiati della terra. Ha vestito e appassionato le donne di mezzo Mondo questo trend che si candida alla grande come protagonista anche del 2022.

Dopo un 2021 di successo ecco pronto il bis

Usando un termine più raffinato e alla moda, molti lo chiamano “crochet”, ma le nostre nonne l’avrebbero semplicemente chiamato uncinetto. Sta di fatto che questa tendenza, di origini antichissime, è stata una delle sorprese sulle passerelle internazionali degli scorsi anni. Incredibile come il classico uncinetto della nonna davanti al camino, sia diventato punto di riferimento e di lancio per moltissimi stilisti dal grande nome. Lo hanno indossato modelle e indossatrici, con scollature vertiginose, ma anche dive di Hollywood e influencer. Che lo si chiami crochet o uncinetto, sta di fatto che con i suoi colori vivaci, i suoi temi allegri ed estivi si candida a fare il bis in questo 2022.

Ha vestito e appassionato le donne di mezzo Mondo l’anno scorso rendendole più giovanili questo trend che dovrebbe letteralmente esplodere nella moda della prossima estate

Qualche anno fa, andando in spiaggia, o in piscina, avremmo visto sicuramente ragazze e signore con a tracolla la tipica borsa colorata a crochet. Oggi la vediamo pure in versione costume, copricostume, top, abito lungo e camicia corta in vita così come vuole la moda. Ma le sapienti mani e le eccezionali idee di molti stilisti hanno fatto dell’uncinetto anche una materia in tema di scarpe, rivestimenti per sedie e tavoli e, addirittura collane. Tra le idee che l’anno scorso fecero scalpore e successo, financo le poltroncine a crochet per una terrazza estiva colorata, allegra e di super tendenza.

Lettura consigliata

Colorati e ricercati ma anche perfetti per un look semplice, ecco i 2 occhiali donna di tendenza della primavera estate 2022