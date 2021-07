Uno dei principali problemi per chi soffre di diabete è il bilanciamento degli zuccheri e quindi una dieta equilibrata in tal senso. In più occasioni noi della redazione di ProiezionidiBorsa abbiamo trattato argomenti che riguardano il tipo di alimentazione corretta per il nostro organismo.

Ad esempio nell’articolo che si può consultare qui abbiamo spiegato quale sia la dieta perfetta che aiuta contro gli eccessi nel sangue di colesterolo. Nei prossimi paragrafi, invece, scopriremo come per un livello di glicemia perfetta basta mettere nella dieta questi 8 frutti.

È necessaria una premessa. Spesso si dice che è sconsigliato per chi soffre di diabete mangiare la frutta perché troppo zuccherina. Unica eccezione è la mela. In realtà non esistono veri e propri divieti quando si deve mangiare la frutta e si soffre di diabete.

Il motivo è che basta individuare quei prodotti che contengono meno zuccheri e hanno un basso indice glicemico.

Cosa bisogna tenere presente per bilanciare frutta e diabete

L’aspetto fondamentale è la moderazione delle quantità. Bisogna, infatti, ricordare che spesso la quantità totale di carboidrati che si ricavano da un certo alimento è spesso più importante della qualità. Nel primo caso parliamo del cosiddetto carico glicemico, mentre nel secondo dell’indice glicemico.

Ecco perché allora è fondamentale regolare la quantità di cibo e non bandirlo subito dalla nostra tavola. Solitamente quando si mangia una porzione di frutta, gli esperti ritengono che non dovrebbe contenere più di 15 grammi di carboidrati.

Tutto però dipende dal livello di carboidrati presenti nel frutto. Infatti, nei frutti che hanno un basso indice glicemico la quantità sarà maggiore diversamente sarà minore per quelli che hanno più zuccheri.

Anche la fibra può incidere notevolmente sul livello di glicemia. Questo perché più è alto il contenuto di fibre più basso è il picco glicemico che si raggiunge una volta terminata la digestione.

Per un livello di glicemia perfetta basta mettere nella dieta questi 8 frutti

Per tutte queste ragioni allora è bene inserire nella dieta questi 8 frutti sempre facendo attenzione ad essere moderati. Stiamo parlando delle nespole, fragole albicocche, arance, lamponi e pesche. Inoltre, sono molto consigliati anche gli ortaggi come i ceci, le lenticchie, i fagioli e i piselli.

Ovviamente quando si parla di dieta è bene sempre ricordare questa cosa importante. Ovvero di chiedere sempre un parare e un consulto al proprio medico e dietologo specialmente se si soffre di alcune patologie come appunto il diabete.