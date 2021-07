Quando si parla di colesterolo non tutti sanno che è un grasso prodotto dall’organismo e solo in minima parte introdotto con la dieta. Nello specifico il nostro organismo ne produce circa l’80% mentre il restante 20 lo assimiliamo con il cibo di origine animale che mangiamo.

È una molecola di fondamentale importanza perché si occupa di varie funzioni nel nostro corpo. È coinvolto, ad esempio, nel processo di digestione e nella produzione di vitamina D, molto importante per le ossa.

Inoltre, aiuta a costruire le pareti cellulari specialmente del sistema nervoso ed è il precursore di alcuni ormoni come estrogeni e testosterone.

Il nostro organismo funziona correttamente quando riesce a mantenere in equilibrio questa molecola.

Può succedere però che questo equilibrio si spezzi e si verifichino forme di ipercolesterolemia.

Fra le cause dell’aumento del colesterolo c’è una dieta non bilanciata

Si tratta di un eccesso di colesterolo nel sangue che può essere dovuto a varie cause. Fra queste rientrano alcune malattie come il diabete, ma anche la genetica e la dieta non idonea.

Ecco perché è importante controllare la nostra alimentazione. Secondo gli esperti ecco la dieta perfetta che aiuta contro gli eccessi di colesterolo nel sangue.

Stiamo parlando della dieta mediterranea, secondo cui vi sono specifici alimenti da tenere in considerazione. Innanzitutto verdura, cereali e legumi.

Questi sono amici del cuore e bisogna mangiarne circa 2-4 volte a settimana perché aiutano a mantenere stabili i livelli di colesterolo. Ciò è possibile grazie agli steroli vegetali e alle fibre.

Poi è fondamentale il giusto condimento; quindi sono da evitare: lardo, burro e strutto.

Si dovrebbero consumare invece oli vegetali come l’olio extravergine di oliva oppure quelli di semi. Va bene anche l’olio di riso grazie al fitosterolo e ai gamma orizanolo.

Come è noto bisogna evitare l’eccesso di grassi. Quindi formaggi, uova, insaccati non devono essere consumati in eccesso perché aumentano i livelli di colesterolo.

Riguardo ai latticini gli esperti consigliano di consumare latte parzialmente scremato, formaggi e yogurt con bassi contenuti di grassi.

Il pesce (tranne i molluschi e i crostacei) può essere inserito nella dieta, per via della sua particolare composizione di grasso, almeno 2-3 volte alla settimana. Si consiglia la cottura al forno, a vapore o al cartoccio evitando, invece, le fritture.

La carne invece, può essere inserita nella dieta a condizione che sia una carne bianca, con taglio magro e privato del grasso. In questo caso è conveniente usare metodi di cottura come stufatura, bollitura o forno invece della frittura o della brace.

