Il taglio di capelli è fondamentale per valorizzare il viso di una persona. Basta l’acconciatura giusta per dare carattere e personalità anche al volto più banale.

Anche quest’anno l’ispirazione arriva dalle passerelle dell’alta moda con un taglio che sta bene su tutte le lunghezze. Non sono previsti tagli drastici, chi ama i propri capelli lunghi o di media lunghezza potrà mantenerli ed essere comunque alla moda. Vediamo insieme di che taglio stiamo parlando.

Il taglio di capelli che sta spopolando nell’estate 2021 è adatto a chiunque

Su ProiezionidiBorsa diamo spesso consigli di stile per prendersi cura dei propri capelli in ogni occasione. Lo abbiamo fatto, ad esempio, quando abbiamo parlato di come tagliarsi i capelli a 50 anni per dimostrare 10 anni in meno.

Abbiamo anche parlato dei rischi legati alle tinte per capelli di cui le pubblicità non parlano. Oggi invece ci concentreremo sul dettaglio di look più iconico dell’estate 2021.

Iniziamo dai capelli corti

Partiamo con un taglio che ha fatto storia, il bob. Chiunque ha provato almeno una volta nella vita il bob per assomigliare alle dive del passato che sono rimaste impresse nella memoria della moda.

Per rendere questo taglio ancora più sensuale e femminile basta aggiungerci una bella frangia. È lei la vera protagonista indiscussa dell’estate 2021.

In pochi lo immaginano

Chi ha i capelli mossi o ricci, tende ad escludere a priori la frangia. Eppure, se si sa come portarla, la frangia è bellissima e molto gestibile anche con i capelli ricci o mossi.

Basta saper lavorare bene i propri capelli, e un bel bob mosso con frangia sarà facilissimo da portare.

Media lunghezza

La frangia si adatterà bene anche alle medie lunghezze. In questo caso l’ideale sarà scalare leggermente la frangia, arrivando dalla fronte fino agli zigomi.

Il taglio dovrebbe continuare a scalare anche sulle altre lunghezze. Ricordiamo che i tagli scalati aumentano visivamente anche la massa dei capelli.

Capelli lunghi

Concludiamo con i capelli lunghi. In questo caso potremmo distinguerci con una frangia lunga fino a coprire quasi gli occhi, e che riprende idealmente il resto delle lunghezze. Ed ecco spiegato perché il taglio di capelli che sta spopolando nell’estate 2021 è adatto a chiunque.