Il rischio cardiovascolare indica le probabilità concreta di sviluppare una malattia dei vasi sanguigni o a carico del cuore.

Il rischio è causato da diversi fattori che agiscono provocando lesioni arteriose, che all’inizio sono delle placche ma poi diventano delle vere e proprie ostruzioni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per questo è fondamentale la prevenzione, per riuscire a ridurre il più possibile il rischio vascolare correggendo i fattori che lo provocano.

Per valutare il rischio vascolare individuale bisogna sapere che in età avanzata il sesso maschile è a maggiore rischio, in particolare se esistono precedenti familiari.

Mentre per le donne, è particolarmente critico il periodo dopo la menopausa, per cui bisognerebbe far attenzione.

Ne bastano solo 60 grammi a settimana per prevenire rischi cardiovascolari

È stato condotto uno studio dall’Osservatorio Grana Padano che ha notato come 60 grammi di cioccolato a settimana sono in grado di proteggere il cuore.

Il cacao che contiene ci aiuta a ridurre il rischio di sviluppare patologie cardiovascolari, come per esempio l’ipertensione e l’ipercolesterolemia.

È importante prevenirle perché possono provocare ictus e infarto del miocardio, che sono tra le cause principali delle morte nei nostri paesi occidentali.

Inoltre, ci regala una sensazione di benessere e favorisce la capacità di concentrazione e resistenza fisica poiché contiene sostanze eccitanti come caffeina e teobromina.

È importante che il consumo sia moderato, infatti il quantitativo ideale è di 20 grammi di cioccolato fondente al 70% per tre volte a settimana.

È incredibile ma ne bastano solo 60 grammi a settimana per prevenire rischi cardiovascolari oltre a favorire il nostro buonumore.

Altre ricerche e consigli rilevanti

Precedentemente, altri studi come quello della Brown University avevano rivelato l’impatto positivo dei flavonoidi contenuti nel cacao sulla salute del cuore e dei vasi sanguigni.

Infine, proprio perché le malattie cardiovascolari sono tra le principali cause di morte, è fondamentale introdurre nella nostra quotidianità attività fisica costante e alimentazione equilibrata.

Nello specifico, queste ultime vanno di pari passo fermo restando che è sempre importante chiedere consiglio al proprio medico di base.

Approfondimento

Ne basta solo 1 cucchiaio al mattino per proteggere il nostro stomaco