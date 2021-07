Nell’ambito della salute e del benessere noi della Redazione di ProiezionidiBorsa più volte abbiamo scritto articoli che hanno messo in risalto come mangiare alcuni cibi possa fare ben alla nostra salute.

Ne abbiamo trattato ad esempio mostrando alcune evidenze scientifiche in un precedente articolo. Nello specifico abbiamo visto e spiegato come consumare questi cibi potrebbe portare a ridurre il rischio di ictus del 10%. Nelle prossime righe vedremo un’altra cosa molto interessante. Nelle nostre diete tante volte ci sarà stato detto di mangiare un tipo di frutto perché fa bene alla salute.

Anzi spesso ci si è pure scherzato sopra con dei detti famosi come ad esempio “una mela al giorno toglie il medico di torno”. In effetti pochi sanno che questo famoso frutto abbassa il colesterolo e protegge i polmoni.

Proprio così, la mela non è solo un frutto utile per dimagrire e che va inserito nelle nostre comuni diete. Può anche avere dei grandi benefici sul nostro organismo di altra natura e a confermarlo ci sono tanti studi scientifici.

Alcuni ricercatori hanno confermato che la mela aiuta a ridurre il livello di colesterolo

Nello specifico, questi studi hanno messo in evidenza come sia fondamentale all’interno della mela il ruolo delle fibre. Quest’ultime, infatti, insieme alla pectina sono fondamentali per controllare la glicemia e i livelli di colesterolo.

A confermare tutto ciò sono stati i ricercatori dell’University of Florida che hanno notato questo dato interessante: i livelli del colesterolo cattivo (LDL) si sono abbassati in alcune donne che nella loro dieta avevano inserito una mela al giorno.

Nello specifico, i livelli si erano abbassati di quasi un quarto solo nei primi sei mesi della dieta.

E i benefici non sono solo questi. Infatti, altri studi hanno riscontrato che mangiare almeno 5 mele a settimana può fare molto bene ai nostri polmoni. Il merito è della quercetina che li protegge da danni come inquinamento e fumo rallentando la degradazione delle nostre cellule.

Di questa sostanza le mele sono ricche e questa è un’ulteriore ragione per inserire più mele nella nostra dieta. Ovviamente come in tutte le diete è sempre bene prima consultarsi con il proprio medico e dietologo per evitare delle problematiche.