Aprire l’armadio e indossare capi profumati di prima mattina è una piacevole sensazione poiché riempie di energie positive e ci fa iniziare bene la giornata.

Non sempre è così però, a volte quando apriamo la lavatrice, o dopo aver steso fuori i nostri capi, notiamo che non profumano quanto vorremmo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Non tutti sanno che potrebbe bastare 1 sola mossa per avere un bucato sempre morbido e profumato in modo naturale ed efficace.

Se abbiamo l’abitudine di comprare i prodotti chimici per lavare il bucato, vedremo che esistono soluzioni alternative, naturali e a costo zero.

Per un bucato sempre profumato e pulito basta 1 solo prodotto naturale sensazionale

Per prima cosa è importante accertarci che la nostra lavatrice sia in buone condizioni, altrimenti dovremo pulirla a fondo per ripristinarne l’efficacia.

Nel caso ne avessimo necessità, potremo eliminare la puzza dalla lavatrice grazie a questo geniale trucchetto che non tutti conoscono.

Per avere un bucato profumato ed igienizzato, potremo sfruttare i sensazionali effetti di questo straordinario prodotto.

Si tratta del sale di Epsom, dal sapore amarognolo ed utile per i suoi numerosi utilizzi, sia per casa che per il corpo.

Dovremo realizzare un composto utilizzando un olio essenziale a nostro piacimento, in particolare potrebbe esserci d’aiuto il tree tea, grazie alle sue fantastiche proprietà.

Questo olio essenziale è noto per le sue proprietà antiodoranti e antibatteriche che lo rendono utile per avere pavimenti profumati e puliti in modo naturale.

Iniziamo prendendo una ciotola, aggiungendo al suo interno due cucchiaini di olio essenziale e due tazze colme di questo sale.

Misceliamo il tutto finché avremo ottenuto un composto omogeneo e versiamolo all’interno della lavatrice.

Infine, versiamo un paio di cucchiai di questo composto nella lavatrice prima di far partire il normale lavaggio, sarà sufficiente per ottenere i risultati desiderati.

Miscela alternativa

In alternativa potremo utilizzare circa 620 gr bicarbonato, 30 gocce di olio essenziale alla lavanda e 30 all’arancio.

Ovviamente non potranno mancare i sali di Epsom, di cui utilizzeremo 720g, per formare una miscela omogenea con tutti gli elementi utilizzati.

Di questo composto poi, dovremo utilizzare circa 50 grammi per ogni lavaggio che faremo, versandolo semplicemente nella vaschetta della nostra lavatrice.

Nonostante questi siano tutti prodotti naturali, si raccomanda di adottare le necessarie cautele quando ci troviamo a maneggiarli.

Per un bucato sempre profumato e pulito basta 1 solo prodotto naturale sensazionale che non tutti conoscono ma che può rivelarsi davvero un prezioso alleato.

Dove li possiamo comprare

Possiamo trovare questi sali sia in erboristeria che in farmacia oppure, se preferiamo fare acquisti online, potremo reperirli facilmente su diversi siti.

Approfondimento

Sembra incredibile ma per risparmiare in bolletta quando si fa la lavatrice basta questo geniale trucchetto