Tutti noi dobbiamo dedicare del tempo alle pulizie e alle faccende di casa, un lavoro tanto noioso e stancante, quanto inevitabile.

È fondamentale pulire regolarmente il pavimento in quanto la polvere e lo sporco vi si annidano in poco tempo; infatti, sarebbe consigliato pulirlo quotidianamente.

Quest’operazione è importante anche per mantenere la casa sempre accogliente, igienizzata e profumata.

Non è necessario spendere sempre denaro in prodotti chimici per pavimenti, spesso la soluzione naturale l’abbiamo già a portata di mano.

Per pavimenti sempre profumati e puliti basta 1 solo insospettabile prodotto naturale

Può succedere che nonostante la pulizia costante dei pavimenti, questi continuino a emanare cattivi odori o a sembrare continuamente mal puliti, malgrado i nostri sforzi.

La soluzione che proporremo è economica ed efficace: gli oli essenziali, incredibilmente utili in casa ed apprezzati per la loro incredibile versatilità.

Basti pensare che per avere il bucato profumato basta solamente questo semplice rimedio naturale che non tutti conoscono.

Gli oli essenziali in questo caso ci possono aiutare a disinfettare in profondità e a pulire i nostri pavimenti di casa.

Riempiamo con dell’acqua calda un secchio, aggiungiamoci 3 gocce di olio essenziale di eucalipto, 10 di tea tree oil e un bicchiere di aceto di alcol.

È bene sapere che entrambi gli oli essenziali che andremo ad utilizzare hanno una capacità antibatterica e sono perfetti per le pulizie.

Procediamo pulendo attentamente le mattonelle del nostro pavimento, comprese le fughe, rimuovendo anche lo sporco incrostato più in profondità.

Se però l’odore di aceto risulta troppo forte, spalanchiamo le finestre e facciamo passare l’aria per circa 10 minuti.

Per pavimenti sempre profumati e puliti basta 1 solo insospettabile prodotto naturale, possiamo acquistare gli oli essenziali in qualunque erboristeria.

Metodo alternativo

Possiamo utilizzare un altro prodotto che abbiamo tutti in casa: si tratta del bicarbonato, anch’esso apprezzato per i suoi diversi utilizzi in casa.

Per esempio, potrebbe bastare solo questo ingrediente che abbiamo tutti in cucina per disinfettare ed eliminare i cattivi odori dalla lavastoviglie in modo naturale.

Dovremo versare dell’acqua calda in un secchio o una bacinella, aggiungiamo 15 gocce di olio essenziale di eucalipto e di olio essenziale di tea tree.

Infine, aggiungiamo circa 4 cucchiai di bicarbonato che dovremo mescolare bene con gli oli essenziali.

A questo punto potremo procedere lavando i nostri pavimenti rendendoli perfettamente puliti, profumati e igienizzati.

