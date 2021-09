Questo nuovo trend del 2021 promette una chioma medio lunga e abbastanza movimentata e nasce dall’unione di due parole. Si tratta di “flat” e “bob”, perché il flob è un’evoluzione dell’ormai noto bob.

Quest’ultimo hair cut aveva già conquistato moltissime donne lo scorso anno. Oggi torna sulla scena con qualche piccola differenza importante. Quindi, ecco l’impareggiabile taglio del momento per chi ha capelli lisci e vuole più volume e movimento su tutte le lunghezze. Onde piatte e movimento sono infatti gli obiettivi che il flob intende raggiungere.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Che cos’è il flob e quali donne dovrebbero sceglierlo per i propri capelli

Questo è un taglio adatto ai capelli medi o lunghi, ma soprattutto a quelli molto lisci che fanno fatica a stare in piega. Questo tipo di capello o è troppo sottile e fino oppure è tendenzialmente grasso e finisce per rimanere molto piatto sulla testa.

Il vantaggio del flob è di non richiedere troppo l’utilizzo di piastre o arricciacapelli. Tutto parte da un attento studio delle scalature con cui incorniciare il viso. Non bisogna temere, perché il flob va bene per ogni tipologia di volto, da quello squadrato a quello prettamente tondo o a quello a diamante.

Solo chi deciderà di abbinare una frangetta o un particolare ciuffo a tendina deve fare attenzione a quale frangia scegliere per il viso.

Le origini di questo taglio e come replicarlo

Il taglio nasce a Londra e, in poco tempo, ha conquistato tantissime celebrità come la stessa Jennifer Lopez.

Il taglio è simmetrico con scalature quasi impercettibili. Bisognerà creare leggere onde, ma sempre lasciando le punte perfettamente libere.

Ecco l’impareggiabile taglio del momento per chi ha capelli lisci e vuole più volume

Il consiglio è quello di rivolgersi a personale qualificato, che sappia realizzare già un buon flob di partenza. Dopodiché, occorrerà acconciare i capelli in onde morbide e leggere, usando un prodotto texturizzante sia prima che dopo l’acconciatura.

Per ottenere un effetto estremamente semplice e veritiero basterà lasciare qualche ciocca al naturale e senza acconciarla.

Riguardo ai colori che valorizzano questo taglio, è possibile puntare su un castagno cioccolato caldo o su un bellissimo biondo miele. Ma sono da valutare anche le sfumature, che sapranno cogliere ancor più tutta l’essenza di questo meraviglioso taglio.