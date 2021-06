Bisogna ammettere che poche sensazioni sono più piacevoli del toccare il bucato ancora fresco di lavaggio e percepirne la sensazionale morbidezza.

È bello avere capi che non siano estremamente rigidi ma confortevoli e piacevoli da indossare; è tutta un’altra cosa.

Solitamente, tendiamo a utilizzare ammorbidenti presi direttamente dai negozi, dal momento che sono semplici da reperire e da utilizzare.

Volendo risparmiare, utilizzando prodotti completamente naturali e trovandoci a fine mese un bel gruzzoletto da parte, scopriremo che la soluzione è a portata di mano.

Basta 1 sola mossa per avere il nostro bucato sempre morbido e profumato

In pochi immaginano che l’aceto di vino bianco, comunemente usato in cucina, sia ricco di proprietà che ci permettono di ottenere un bucato perfetto.

È in grado di fungere da ammorbidente naturale, eliminando i residui di detersivo e il calcare che si deposita tra le fibre.

L’aceto bianco ha una particolarità interessante. Infatti, la sua carica positiva è in grado di annullare quella negativa, rendendo i tessuti morbidi al tatto.

Bisogna precisare che l’odore dell’aceto andrà via già durante il lavaggio; invece, quel poco rimasto sparisce totalmente quando stendiamo i capi ad asciugare.

Ovviamente l’aceto non conferisce profumo ai nostri abiti ed è qua che ci verranno in aiuto i tanto amati oli essenziali.

Dovremo aggiungere direttamente nella bottiglia contenente l’aceto, dalle trenta alle cinquanta gocce di olio essenziale di nostra preferenza.

Non dimentichiamo di agitare il contenitore con forza, prima dell’utilizzo, altrimenti gli oli essenziali non si scioglieranno, finendo per galleggiare nell’aceto.

E via, il nostro ammorbidente fatto in casa è pronto, basta 1 sola mossa per avere il nostro bucato sempre morbido e profumato.

Metodo alternativo

Volendo, possiamo aggiungere dei fiori all’aceto, lasciandoli in ammollo nella bottiglia per qualche settimana prima dell’utilizzo.

Se ne abbiamo a disposizione un nostro giardino, basterà coltivarne qualcuno di nostro gusto per poi aggiungerlo quando creeremo il nostro ammorbidente fai da te.

Approfondimento

