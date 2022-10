Profumare i capi che puzzano in lavatrice ed eliminare peli di cane e gatto

In molti sostengono che l’amore provato per il proprio animale domestico a volte superi addirittura quello per le persone. I nostri amici a 4 zampe sono infatti in grado di regalarci compagnia, amore incondizionato e affetto anche nei momenti più difficili. Se però il calore dei nostri animali è davvero inestimabile, talvolta andiamo incontro a qualche inconveniente.

Infatti, a lungo andare, cani e gatti potrebbero impregnare con i loro odori alcuni vestiti, specie se non ci neghiamo carezze, coccole e abbracci con loro. Allo stesso modo questa operazione potrebbe riempire maglioni, magliette e pantaloni di peli che poi si disperderanno nella lavatrice. Vediamo allora cosa possiamo fare per profumare i capi che puzzano in lavatrice e risolvere il problema dei peli di animale.

Accortezze di base

Come spesso diciamo, la causa dei vestiti che escono maleodoranti dalla lavatrice potrebbe dipendere da una cattiva manutenzione. È infatti indispensabile eseguire periodicamente le pulizie delle guarnizioni e del filtro per far funzionare meglio l’elettrodomestico e risparmiare in bolletta. Fatto questo, però, possiamo mettere in atto alcuni trucchi per profumare i vestiti impregnati dell’odore dei nostri animali.

Ad esempio, esistono soluzioni naturali con le quali possiamo eseguire una fase di ammollo prelavaggio e neutralizzare il cattivo odore. A tal proposito, il sapone di Marsiglia si rivela sempre un’ottima soluzione. In una bacinella d’acqua lasciamo in ammollo per qualche ora i vestiti con delle scaglie di sapone di Marsiglia per poi lavare. In seguito, possiamo aggiungere degli olii essenziali nelle fasi di lavaggio, come ad esempio quello di limone, il tea tree oil o quello di lavanda. Infine, è sempre bene ricordare di stendere i panni al sole e all’aria aperta per rinfrescare il bucato.

Come rimuovere i peli degli animali dalla lavatrice e profumare i capi che puzzano

Se poi, oltre ai cattivi odori, gli animali lasciano sui nostri vestiti un ingente quantitativo di peli, che poi intaseranno il filtro, possiamo agire così. La prima soluzione domestica è quella di eliminare prima del lavaggio i peli con del nastro adesivo. Usando strisce di nastro adesivo possiamo catturare i peli tamponando con la parte della colla sui vestiti, raccogliendoli prima di essere messi in lavatrice. In alternativa possiamo inserire una comune spugna da bagno nella lavatrice prima di eseguire il lavaggio. Questo oggetto fungerà da naturale acchiappa peli evitando che rimangano attaccati ai vestiti.

Infine, in commercio esistono delle palline di plastica colorate realizzate specificatamente per questo scopo. Infatti, ancor più delle spugne, queste palline inserite nel cestello daranno la possibilità di catturare peli di animale ma anche peli e pelucchi rilasciati dai maglioni.

